МБК «Николаев» завершил комплектацию к новому сезону

По сообщению официального сайта МБК «Николаев», в состав команды включены следующие баскетболисты: Клим Артамонов, Макс Конате, Алексей Адедиран, Андрей Хохоник, Александр Кушниров, Вадим Заплотинский, Марк Боднар, Камеон Холси, Дарнел Эдж, Илай Кейн и Игорь Дубоненко. 12-е место будет занято одним из игроков дочерней команды, выступающей в дивизионе «Б».⠀

Как отметил главный тренер Крис Томас, он удовлетворен комплектацией. Была проведена работа со всеми игроками, которых предоставил в его распоряжение менеджмент клуба. Доволен и теми игроками, которых подписали до его приезда в Николаев. Из всех просмотренных, на его взгляд, выбраны лучшие.

Отвечая на вопрос отдельных болельщиков об отсутствии в составе Алексея Онуфриева, клуб информирует, что многолетний капитан команды первым получил предложение о продолжении сотрудничества. С момента прибытия главного тренера и до настоящего времени Алексей не принял участия ни в одной из тренировок, никак не информировал о своих дальнейших планах. Ни игрок, ни его агент не вступили в диалог о возможных изменениях условий для дальнейшего сотрудничества.

Камеон Холси, Дарнел Эдж и Илай Кейн прибудут в расположение клуба 29 августа. После прохождения процедуры тестирования, суточной изоляции, они пройдут медицинский осмотр и приступят к работе в общей группе.

Программа подготовки МБК «Николаев» к чемпионату включает в себя участие в предсезонных турнирах. В частности, с 11-го по 13 сентября – в Запорожье. Кроме хозяев, здесь сыграют «Прометей» из Каменского и «Харьковские соколы». С 18-го по 20 сентября на турнире в Николаеве соперниками станут БК «Запорожье», южненский «Химик» и «Черкасские Мавпы». На 26 сентября запланирован спарринг с «Химиком», место проведения которого пока не утверждено.

В 30-м чемпионате страны МБК «Николаев» стартует 6 октября игрой с «Харьковскими соколами» на площадке соперника.

Вадим Серый