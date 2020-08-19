Продаєш тютюн і пиво – то сплати податки “живо”!

Суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та/або тютюновими виробами за наявності у них відповідних ліцензій. Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих бюджетів.

У січні – липні 2020 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області мобілізовано до місцевих бюджетів 16,2 млн грн плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та плати за ліцензії на право торгівлі тютюновими виробами.

Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Миколаївській області у січні – липні 2020 року видано 3914 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, з них 2292 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 1622 ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість виданих ліцензій збільшилась на 34 ліцензії, або на 0,9 відсотка.

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами можна у Центрах обслуговування платників, що функціонують на базі відокремлених управлінь ГУ ДПС у Миколаївській області, за місцем розташування торгівельного об’єкту, або в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 47.

Разом з тим, звертаємо увагу підприємців, керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які здійснюють діяльність у сфері обігу підакцизних товарів, що за незаконний продаж підакцизних товарів передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Відповідно до ст.156, 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, реалізація підакцизних товарів без дозвільних документів, немаркованих тютюнових виробів та алкогольних напоїв, незаконно ввезених на митну територію України, передбачає застосування штрафу від двохсот до шестисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією продукції і грошей, одержаних внаслідок незаконного продажу.

Крім того, Законом України від 19 грудня 1995 року №481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» передбачено, що у разі встановлення зазначених порушень до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів.

Головне управління ДПС у Миколаївській області