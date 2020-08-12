Перелік способів комунікації Головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області

Щоб спілкування з фахівцями Фонду області для відвідувачів проходило максимально безпечно, зручно і водночас результативно, пропонуємо такі варіанти комунікації з пенсійниками:

Зателефонувати на “гарячі лінії”: https://www.pfu.gov.ua/mk/151842-perelik-telefoniv-garyachyh-linij-i-telefon-doviry-yaki-pratsyuyut-v-golovnomu-upravlinni-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-mykolayivskij-oblasti/. Фахівці нададуть кваліфіковані відповіді на всі Ваші питання, ознайомлять із сучасними пенсійними сервісами, нададуть консультації щодо реєстрації на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Надіслати звернення на адресу: 54020 м. Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 1, або на електронну адресу: [email protected]

Отримувати пенсійні послуги на вебпорталі Пенсійного фонду: https://portal.pfu.gov.ua/

Дізнаватися про останні новини у сфері пенсійного забезпечення, підписавшись на сторінку Пенсійного фонду Миколаївщини у facebook: https://www.facebook.com/pfumk, twitter: https://twitter.com/r0111345373 або на сайті: https://www.pfu.gov.ua/mk/, а також на каналі в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiGfA0IC4tRXzrjUp66QYEQ .

Обираючи безпечні (дистанційні) канали взаємодії з Пенсійним фондом Миколаївщини, Ви зможете отримати кваліфіковану допомогу з пенсійних питань, так само, як і при особистому візиті до установ Фонду.