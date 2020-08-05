Кубор РП: Стартуємо!

Зазвичай восени відбуваються традиційні змагання з футболу серед сільських колективів фізкультури – Кубок на призи газети «Рідне Прибужжя» пам’яті репортера Миколи Баранова. Але цього року, у зв’язку з переходом обласних футбольних чемпіонатів на систему «Осінь – Весна», місця для проведення кубкового турніру в осінньому календарі не знайшлося. Відтак організатори змагань – обласна організація ФСТ «Колос» і редакція нашої газети – вирішили розпочати популярні змагання в серпні.

Отже, цієї суботи відбудуться матчі 1/8 фіналу 28-го за ліком Кубка на призи «РП». Про їх результати та перебіг подій на зелених полях Миколаївщини ми обов’язково повідомимо у наступному номері. А поки що нагадаємо, що минулорічним переможцем є команда Новобузького району.

Побажаємо командам натхненної та красивої гри, а уболівальникам – яскравих незабутніх емоцій!

Влас. інф.