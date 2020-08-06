ЗНО: тестування на людяність

До редакції «Рідного Прибужжя» звернулася Світлана Єлісєєва, котра розповіла про поневіряння своєї доньки Яни. На початку липня група школярів з Лисогірської загальноосвітньої школи Первомайського району відправилася здавати зовнішнє незалежне оцінювання до міста Первомайська. Але до здачі ЗНО дівчину не допустили…

«Ти із села? Давай, їдь звідси!»

Отже, ось що написала в листі «РП» С. Єлісеєва:

«Я – мама випускниці 11 класу Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Яни Д. (прізвище не вказуємо в інтересах дитини – Ред.). Яну не допустили до здачі екзамену з історії.

8 липня мою дочку ввечері вкусила бджола, а 9-го вранці у неї піднялась температура від того, що почалась алергічна реакція. Дівчинка зранку випила жаропонижаючу таблетку й пішла до нашої школи. У ЗОШ дітям поміряли температуру, у моєї дитини термометр показав 36,6. Після цього школярів повезли на екзамен в місто Первомайськ. Там у школі № 16 по вул. Одеська,109 Яна повинна була здавати ЗНО з історії.

Медсестра Людмила Миколаївна Чернявська здійснювала перевірку температури у дітей перед тим, як впустити їх до пункту здачі ЗНО. Дійшла черга і до моєї доньки, у неї градусник показав 38 градусів. Дитина випила таблетку парацетамолу, через деякий час температура понизилась до 37,6. Медсестра підійшла до дитини і запитала, звідки вона приїхала. Коли дочка відповіла їй, що з Лисої Гори, то та принижуючим тоном сказала: «А… ти з села… Давай збирайся і їдь додому, тебе до екзамену все одно не допустять».

Дівчинка сама доїхала з міста до села (25 км.). Коли приїхала у село, вийшла на зупинці біля сільської амбулаторії, зайшла до сімейного лікаря, щоб її оглянули.

Як мама я почала «стукати» в усі інстанції – куди тільки могла. Написала звернення у Фейсбуці, після чого отримала різні поради стосовно того, як владнати цю ситуацію. Потім я обдзвонила всіх лікарів, яких мала номера телефонів, щоб отримати належну ознайомлювальну інформацію про COVID‑19.

Чому я це робила? Бо медсестра Людмила Чернявська натякала, що в дівчинки саме коронавірусна інфекція. Але я дізналась, що саме ця медсестра була повинна запросити до цього навчального закладу лікаря, дитина мала право викликати поліцію і незалежного медика-професіонала. При цьому повинні були скласти протокол на особу, в якої виявили температуру, а особа – тобто моя дитина, написати апеляцію – де вказала б, по якій причині в неї температура. Але цього всього процесу проведено не було.

Тепер через непрофесіоналізм медсестри, ми, батьки, повинні везти дитину самостійно до міста Миколаєва, щоб здати позачергово екзамен з історії, адже ЗНО дуже важливий крок в подальшому житті моєї дочки. Яна збирається вступати до вищого навчального закладу.

Прошу не залишатись байдужими до цієї неприємної ситуації і звернути особливу увагу на особу, яка виміряла температуру дітям –09.07.2020 в школі № 16 м. Первомайська по вулиці Одеській, 109. Ця людина не має права працювати з дітьми, тому, що від не знання своїх прямих обов’язків потерпіла моя дитина морально, а можуть інші постраждати фізично».

Ось такий лист. З одного боку, зрозуміло, що в умовах пандемії не можна наражати інших дітей на потенційну небезпеку через підвищену температуру в одної з учасниць ЗНО. А з іншого, чи не постраждали інтереси самої дівчини та її батьків?..

До речі, цього року, в умовах карантину, для того, щоб не було подвійного іспиту, Державна підсумкова атестація (ДПА) здається у формі ЗНО. Так от: викликає подив те, що на сайті Українського центру оцінювання якості освіти навпроти результатів свого проходження ДПА з історії Яна побачила: «Не з’явилася».

Але це ж не відповідає реальному стану речей! Адже є чимало свідків того, що дівчина прибула вчасно здавати ЗНО до місця його проведення, але не була допущена до тестування. Як кажуть, відчуйте різницю – не з’явилася чи не була допущена до здачі тестування.

«А в чому проблема?..»

Знайти контактні телефони самої медсестри нам, на жаль, не вдалося, натомість ми зв’язалися з директоркою Первомайської ЗОШ № 16 Ольгою Мочаловою, яка, власне, і була відповідальною за пункт проведення ЗНО в цьому навчальному закладі. Відзначимо також, що методично процес супроводжували фахівці Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, до сфери компетенції яких належить і Первомайський район Миколаївської області.

Ми переповіли Ользі Іванівні ситуацію, в якій опинилася випускниця Лисогірської школи, та запитали наскільки відповідали інструкціям дії посадових осіб?

– А в чому проблема, я не розумію, – несподівано спантеличила Ольга Мочалова.

Ну, можливо, для освітянської посадчині душевні страждання якоїсь там сільської школярки та її батьків, а також значні потенційні фінансові витрати, – то справді не проблема. Але наша редакція притримується протилежно іншої позиції.

Ба більше, Ольга Іванівна декілька разів у розмові зі мною зовсім не прозоро натякала на те, що взагалі не бачить підстав для майбутньої публікації з даного питання.

Утім ми з цим категорично не погодились, відтак поставили директорці низку запитань.

– Це ваша медсестра чи ні?

– А яка різниця? Вона призначена Херсонським регіональним центром. Так, на базі школи проводилося зовнішнє тестування. Так, була дитина з підвищеною температурою. Яка різниця, яка була медична сестра – Чернявська, чи не Чернявська? Адже є порядок, певний алгоритм дій медичного працівника, який за це відповідає. У нас є інструкція. Всі учасники, у яких температура виявилася більше 37,2, а в цієї дитини було 38, були недопущені та відправлені до лікаря для того, щоб отримати довідку щодо того, що на момент проходження ЗНО дитина була з підвищеною температурою і має право на додаткову сесію.

Згодом Ольга Іванівна все ж зізналася, що вищезгадана медсестра працює саме в ЗОШ № 16.

– Може, вона сама розповість, як усе відбувалося? – спитав журналіст.

– А навіщо? У неї була чітка інструкція. Дитина була хвора, вона ще ліки приймала. Взагалі, скаржитися взагалі немає підстав.

– Але ж тепер батьки, аби їхня донька здала ЗНО, мають везти її до Миколаєва за власний кошт…

– Звичайно, за власний. А за чий же ще? Загалом, це справа до регіону, де вона проживає. Якщо це в неї державна підсумкова атестація, то це має забезпечити управління освіти, заклад. А якщо це зовнішнє незалежне оцінювання, то за власний кошт. У нас також діти їздили до Миколаєва за свій рахунок.

Згодом Ольга Іванівна все ж пом’якшила свій тон:

– Повірте, до всіх дітей ставилися толерантно, декілька разів переміряли температуру. Але ця дитина приїхала з високою температурою, приймала ліки, перемірювали температуру, але це не допомогло.. Тому тут не варто шукати протиправних дій ані з боку медичних працівників, ані зі сторони відповідальних за пункт проведення ЗНО. Рішення приймалося медсестрою не одноосібно. Були і особа з Херсонського регіонального центру, і я як відповідальна за пункт тестування, і черговий був присутній.

Чи було вжито необхідних заходів?

Зазначимо, що групу сільських школярів 9 липня до пункту проведення ЗНО у Первомайську супроводжувала вчитель Лисогірської ЗОШ Олена Бєлєнцова. Зважаючи, що Олена Володимирівна не могла не знати того, що відбувалося довкола недопуску Яни Д. до іспитів, ми дізналися і її думку з приводу даної неприємної ситуації. Зазначимо, що вчителька охоче та вичерпно відповіла на всі наші запитання. З усього відчувалося, доля дитини їй зовсім не байдужа.

– Почнемо з самого початку, – взяла слово О. Бєлєнцова. – Перед виїздом до Первомайська всім школярам переміряли температуру, у всіх вона була в нормі. Коли ж температуру заміряли вже в приміщенні Первомайської ЗОШ № 16, то мені повідомили, що у Яни підвищена температура тіла. Дівчина пояснила, що напередодні її вкусила оса. Я її запитала, чому вона мені про це нічого не сказала раніше. Після цього зателефонували мамі дівчини, вона порадила випити парацетамол. Але і після цього температура була підвищеною, вище норми. Тож медсестра сказала, що за таких обставин Яну не можна допускати до здачі ЗНО. Вона також порадила звернутися до головного лікаря в нашому селі. Тож я посадила дівчину на маршрутку і вона поїхала в Лису Гору.

– Але чому не було належним чином зафіксовано дану ситуацію?

– Це питання не до мене, я ж тільки супроводжувала дітей. Прикро, звичайно, що так сталося…

Отже, чи були законними дії посадовців, котрі проводили тестування із ЗНО? Ми зв’язалися з директором Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максимом Кирпенко.

– Справді, у зв’язку з епідемією коронавірусу цього року було запроваджено термометрію учасників зовнішнього незалежного оцінювання, – зазначив Максим Юрійович. – Факт підвищеної температури має бути зафіксований у спеціальному журналі медичного працівника, і це дає право такій дитині взяти участь у додатковій сесії з тестування без повторної здачі документів.

– Але ж чому дівчину фактично кинули напризволяще, адже вона з високою температурою відправилася до свого села на громадському транспорті?

– Це питання насамперед до медичних працівників та супроводжуючих осіб. Процес організації та проведення ЗНО регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 1095 від 2006 року зі змінами за наступний період «Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти». До того ж, видано розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації щодо забезпечення учасників ЗНО транспортом та супроводжуючими особами.

– Але чому на вашому сайті зазначено, що дівчина не з’явилася для проведення ЗНО? Адже вона прибула, але не була допущена.

– Мається на увазі, що вона не була допущена до аудиторії, в якій проводилося тестування.

– Отже, тепер фінансові витрати на участь випускниці у додатковій сесії лягає на плечі батьків?

– Саме так.

Де багато няньок…

Отже. Як бачимо, процес здачі зовнішнього незалежного оцінювання строго регламентований різноманітними постановами державних органів влади, а його організацію та проведення здійснюють і Міністерство освіти і науки України, і Український центр оцінювання якості освіти, і Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти, і місцеві органи виконавчої влади. Але, якщо аналізувати неприємну ситуацію, в яку потрапила школярка з с. Лисої Гори, на думку спадає прислів’я: де багато няньок, там дитя без голови.

А й справді, чому дівчині з підвищеною температурою не було надано на місці або в найближчому медичному закладі кваліфіковану медичну допомогу? Ба більше: в такому стані її одну (!) відправили додому в громадському транспорті!

Зрештою, чому Яні не надали можливість апеляції оскарження процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання (апеляцію), як це передбачено зазначеною вище Постановою уряду № 1095? До речі, одним із пунктів цього нормативного документу учасник ЗНО має право на ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Навряд чи оте зневажливе «А… ти з села… Давай збирайся і їдь додому, тебе до екзамену все одно не допустять» можна вважати зразком такого толерантного ставлення до дітей, котрі приїхали здавати ЗНО. Хіба ж то в селі проживають діти іншого сорту?..

Ми маємо лише одну відповідь на поставлені вище зовсім не риторичні запитання: ця неприємна історія сталася виключно через поверхове ставлення «модераторів» зовнішнього незалежного оцінювання до його проведення та байдужість до долі чужих дітей. Тестування на людяність пройшли далеко не всі…

Ми ж, зі свого боку, побажаємо Яні успішно здати додаткове тестування власних знань та вступити до обраного нею вишу.

Андрій ТЮРІН