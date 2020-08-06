Сотки для избранных

Корабельный район Николаева. Справа – сосновое урочище, слева – пляж «Чайка» на берегу Южного Буга. Между ними раскинулась «зеленая» территория, которая только с первого взгляда кажется общедоступной. О том, что почти гектар земли здесь приватизировано еще в 2009 году, местные жители узнали лишь спустя десять лет, когда на одном из участков начали выкорчевывать деревья для начала стройки.

Лакомые кусочки земли на побережье по решению горсовета под руководством мэра Владимира Чайки получили очень интересные люди. Среди них – жена тогдашнего начальника николаевского горуправления милиции Николая Светочева, родственник бывшего главного архитектора Николаева Александра Бондаря, брат главы Мешково-Погореловской ОТГ Андрея Ботанина и другие.

Вероятно, чтобы спрятать от общественности неоднозначное решение, депутаты горсовета проголосовали за отчуждение земельных участков в частную собственность «пакетом». Проект решения содержал 125 пунктов, большинство из которых включили прямо во время пленарного заседания.

Землю возле леса, по факту принадлежащую госпредприятию «Николаевское лесное хозяйство», нарезали на девять участков по восемь соток каждый и раздали под строительство частных домов. Причем местная власть сделала это без разрешения распорядителя, как сообщило руководство лесничества в ответ на наш запрос.

Выгодное расположение – между лесом и рекой – увеличивает не только количество желающих заполучить этот райский уголок, но и стоимость участка. Согласно нормативно-денежной оценке, 10 соток в таком ландшафте стоят 400-500 тысяч гривен. По нашим приблизительным расчетам, в общей сложности Николаевский горсовет раздал земель лесхоза по улице Металлургов почти на 3,5 миллиона гривен.

Теперь участки хотят вернуть. В декабре 2018-го – апреле 2019-го годов, после публикаций в СМИ о подготовке участков к застройке, Николаевская местная прокуратура № 2 инициировала открытие пяти судебных дел. Их рассмотрение длится до сих пор.

Эксперт по земельным вопросам Георгий Могильный утверждает, что возвратить участки в государственную собственность вполне реально:

«Леса с «доисторических» времен закреплены за лесничествами как землепользователями. Так что распорядители должны вначале прекратить право пользования, а потом уже передавать участки новым владельцам или пользователям. Если горсовет украл у лесничества, что бывает часто, то вернуть (в госсобственность – Ред.) легко», – сказал он.

Слова эксперта подтверждает и то, что в конце апреля 2020-го г. один из участков возле соснового урочища забрали у владельца и передали в собственность Николаевской облгосадминистрации.

Однако еще четыре участка в «зеленой зоне» почему-то вообще не попали в поле зрение правоохранителей. Одним из них владеет Инна Пелипас – мать скандально известного николаевского предпринимателя Алексея Пелипаса, который сотрудничал с «авторитетным» бизнесменом Михаилом Титовым («Мультиком»). Ранее она уже фигурировала в скандале с незаконным отчуждением земельных участков в рекреационной зоне «Маяк», где заполучила кусок соснового урочища. Однако благодаря вниманию общественности и тщательному контролю за действиями правоохранителей и судей десятки участков, в том числе и принадлежащий Пелипас, вернули государству.

Три соседних участка с начала 2019 года принадлежат предпринимателю Владимиру Мазаеву. Согласно реестру юридических лиц, он владеет несколькими фирмами в Кривом Роге: одна специализируется на производстве металлических конструкций, а вторая – на строительстве. Также ему принадлежит ООО «Фрегат‑2007» с основным видом деятельности «пассажирский морской транспорт» и сельскохозяйственное ООО «Андреево Зорино».

До Мазаева одним из участков владела Инна Пелипас, вторым – депутат Николаевского горсовета от «Оппоблока» Катерина Лазута – сестра жены Алексея Пелипаса.

На вопрос, сотрудничает ли он с этим бизнесменом с неоднозначной репутацией, Владислав Мазаев улыбнулся и отметил, что «лично не знаком – только слышал о нем». Неприкосновенными остались и два других участка Мазаева, расположенные в ста метрах от леса на территории зеленых насаждений по улице Металлургов – почти на берегу реки. И это несмотря на то, что на соседний участок суд уже наложил арест. Зачем предпринимателю пять земельных участков с целевым предназначением «под строительство жилого дома и хозяйственных построек», Владимир Мазаев не ответил, а лишь возразил по количеству – «не может быть так много».

Вячеслав Возный – также владелец одного из участков, расположенного возле соснового урочища. В отличие от господина Мазаева, он фигурирует в уголовном производстве – его 8 соток начала отсуживать прокуратура. Он не понимает, почему он должен отдать государству приобретенную землю, а других это почему-то не касается.

«Почему прокуратура бездействовала все эти года? Зачем было ждать, пока участки по три раза перекупят…», – говорит мужчина. Он также жалуется на бездействие Николаевского лесхоза, который не разглашает информацию о спорных и незаконно отчужденных участках.

В ответ в Николаевском лесном хозяйстве заявили, что у них нет специалистов и накладок на карты для определения принадлежности земельных участков к землям лесного фонда – с 2016 года предприятие не получает финансирования из бюджета.

Получается, никто ничего не знает и никто не виноват. Но вопрос остается: почему прокуратура берется за возвращение одних участков и игнорирует другие спорные земли? По версии правоохранителей, проблема в изменении владельцев земельных участков. Мол, меняются, как перчатки, не успеваем уследить. Это, однако, не помешало прокурорам открыть производство по поводу передачи в частную собственность 8 соток Вячеслава Возного, хотя до него у них было трое разных владельцев.

А тем временем вместо зеленой лужайки на участке растет новострой. Скорее всего, такая же участь ожидает остальную территорию.

Местные жители, которые прогуливаются здесь по пути к пляжу или сосновому урочищу, отмечают, что такими темпами частные дворы вскоре перекроют проход к речке, а со временем «поглотят» и часть леса. А ведь по закону что пляж, что зеленые зоны – общее достояние, которое не должно скрываться за двухметровыми заборами.

Оксана Орсач, Центр журналистских расследований