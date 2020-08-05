Фестивалю воздушных змеев в Трихатах быть!

Фестиваль воздушных змеев в селе Трихаты состоится 22 и 23 августа. Поскольку Николаевская область находится в зеленой карантинной зоне, проведение массовых мероприятий у нас не запрещено.

Информацию об этом в ходе брифинга 3 августа подтвердил заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли, сообщили «Новости Н».