Фестивалю воздушных змеев в Трихатах быть!

Фестиваль воздушных змеев в селе Трихаты состоится 22 и 23 августа. Поскольку Николаевская область находится в зеленой карантинной зоне, проведение массовых мероприятий у нас не запрещено.
Информацию об этом в ходе брифинга 3 августа подтвердил заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли, сообщили «Новости Н».
– Фестиваль в Трихатах – один из наших туристических магнитов, это уже традиция. Фестиваль, благодаря которому Николаевщину знают во всех уголках Украины. Он очень мощный, очень популярный. На прошлой неделе у нас состоялось заседание оргкомитета, где организаторы представили полностью дорожную карту по проведению этого фестиваля. Они придали большое значение противодействию распространения ковида, у них есть четкие алгоритмы действий, как они будут контролировать соблюдение карантинных мер. Поэтому мы предоставим поддержку областного штаба, чтобы этот фестиваль провести достойно и с соблюдением всех мер, – сказал Трайтли.