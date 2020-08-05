Купаться детям в фонтанах опасно

Как сообщили журналистам представители общественной организации «Дорожный контроль» Николаева, получены результаты анализов воды из фонтанов на площади Соборной, где каждый день купаются маленькие дети.

Общественник Александр Дьяченко сообщил: сотрудники лаборатории отказались давать пояснения к полученным результатам. Более того, главврач инфекционной больницы Светлана Фёдорова отказалась помочь в расшифровке анализов. Единственное, что неофициально сказали активистам:

– Это тоже самое, что пить и купаться из лужи. Родители должны смотреть за детьми и запрещать им купаться, – цитирует одного из специалистов Дьяченко.

По мнению Александра Дьяченко, городская власть должна была установить знаки, что купание в фонтанах запрещено. Также Денис Борисов, благодаря источникам в Интернете и информации в общем доступе, смог найти объяснения полученным результатам анализов воды из фонтанов. Активисты напомнили, что николаевский городской голова Александр Сенкевич утверждает, что в фонтанах водопроводная вода.

– В одном кубическом сантиметре воды, которая может попасть ребенку на губы, должно быть не больше ста единиц микробов. У нас же 100 тысяч единиц бактерий в кубическом сантиметре. То есть, должно быть не больше 100, а у нас 100 тысяч. Также найдены общие калиформы, которые являются микробными индикаторами качества питьевой воды, и не должны быть обнаружены в воде, поэтому купаясь в фонтане можно заболеть: менингитом, кишечными инфекциями, сепсисом, конъюнктивитом, пневмонией и прочее, – утверждает Борисов.

Согласно результатам анализов, в воде обнаружены энтерококки, которые также вызывают ряд заболеваний, например: болезни половых путей, простатит и прочее.

Общественники ждут, чтобы мэр Александр Сенкевич прокомментировал результаты анализов воды в фонтанах, так как каждый день люди приходят с детьми на площадь, чтобы детвора искупалась.

Отметим, что пока активисты записывали видео, в фонтане не только купались дети, но и подростки мыли свои велосипеды.