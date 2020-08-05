За два тура до финиша

МФК «Николаев» – «Металлист 1925» (Харьков) – 3:2.

МФК «Николаев»: Агаларов, Ульянов, Березянский, Кушниренко, Ляшевский (Парцвания, 68), Витенчук (Росляков, 90), Охрончук (Ковалев, 65), Кравченко, Черепущак (Войцеховский, 46), Паламар (Порох, 79), Яворский.

Голы: Яворский (12, 51, 72) – Поспелов (42), Лукас Вентура (62).

С первых минут хозяева поля играли активнее соперника. По количеству созданных моментов они быстро вышли вперед, а один из них стал голевым. Длинная диагональная передача на левый край штрафной площадки, пас в центр и Яворский, сыграв на опережение, отправил мяч в сетку. В дальнейшем у МФК «Николаев» было больше опасных эпизодов. У противоположных ворот можно упомянуть только «выстрел» Лукаса Вентуры, который цели не достиг.

И все же в конце первого тайма гости восстановили паритет – после навеса Ямполя Поспелов ударом головой отправил мяч по назначению. Сразу же после перерыва мощный удар Паламаря приняла на себя штанга, а первым на добивании оказался Яворский – 2:1. Ответный гол «Металлиста 1925» возник из ничего – Лукас Вентура обыграл Ляшевского и пробил мимо вратаря. И все же «корабелы» добились победы. Яворский ударом головой материализовал навес партнера справа в гол.

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«Агробизнес» (Волочиск) – МФК «Николаев» – 2:2. Хмельницкий. Стадион «Подолье».

МФК «Николаев»: Агаларов, Ляшевский, Березянский, Порох, Парцвания, Ульянов, Витенчук, Охрончук (Биневский, 84), Заричнюк (Кравченко, 53), Паламар (Росляков, 75), Яворский (Черепущак, 83).

Голы: Семенец (23), И. Когут (90+2) – Охрончук (20), Яворский (68)

В середине первого тайма Заричнюк навесил с правого фланга, а Охрончук опередив всех, отправил мяч в ворота. Впрочем, долго вести в счете подопечным главного тренера Ильи Близнюка не удалось – Семенюк в падении сделал передачу на Семенца, удар которого стал результативным.

Гости лучше начали второй тайм, но опасных моментов не создали. Однако закономерно, что именно МФК «Николаев» удалось забить второй мяч, причем сделали это «корабелы» благодаря усилиям вышедшего на замену Кравченко. Полузащитник прошел левым флангом и прострелил на дальнюю штангу, где Яворский умело распорядился мячом.

«Агробизнес» мог сравнять счет усилиями Курыло, который сотряс штангу мощным ударом из-за пределов штрафной площадки, а спустя несколько секунд уже Петров опасно пробил с разворота. Снова каркас выручил гостей от неприятностей. Хозяева поля добились своего, когда уже в компенсированное время Когут использовал ошибку Агаларова и вбил мяч в сетку. Ничья стала закономерным исходом встречи.

МФК «Николаев», занимающий в турнирной таблице 11-е место, 7 августа принимает запорожский «Металлург».

Вадим Серый