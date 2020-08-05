Какие продукты сильно вредят зубам

Ослепительная улыбка – мечта любого человека. Однако, дабы ваши зубы были не только красивыми, но и здоровыми, нужно не только соблюдать правильную гигиену полости рта, но и правильно питаться. Медики рассказали о продуктах, которые могут разрушить наши зубы.

Кофе-чай

Ученые опытным путем доказали: и кофе и крепкий чай обладают негативным воздействием на зубную эмаль, даже если их пить в очень небольших количествах. Если вы – закоренелый кофеман или не можете отказать себе в чашке послеобеденного чая, то не забудьте после них прополоскать рот, чтобы хоть как-то нейтрализовать последствия их употребления.

Сладкие газированные напитки

Газированные напитки, содержащие сахар, лидируют в списке вредных для зубов продуктов. И не столько из-за высокого содержания в них сахара, сколько из-за того, что все они содержат большое количество углекислоты, которая разрушает эмаль.

Кислые продукты – ягоды и фрукты

Увы, фрукты разрушают зубную эмаль. В их составе много кислоты, которая разрушает эмаль, а некоторые – даже окрашивают ее, например, в фиолетовый цвет. Кроме того, фрукты и ягоды часто содержат углеводы, которые тоже ухудшают состояние зубов, и особенно – эмали.

Алкоголь

Вы наверняка замечали, как после некоторых видов алкоголя во рту появляется чувство сухости. Это вредно и для зубов. Слюна, которая имеется у нас во рту, играет важную роль в профилактике появления и размножения кариеса, так как она смывает пищу и налет с зубной эмали.

Мороженое и ледяные напитки

Мороженое и любые холодные напитки, так же, как и слишком горячие, вредят и горлу, и деснам. Что касается зубов, то резкий перепад температур разрушает эмаль. А если еще и сочетать холодное с горячим, от резкого перепада температур эмаль будет разрушаться еще больше, в трещинках может поселиться кариес.

Сладости и шоколад

Как сладости вообще, так и шоколад в частности – не слишком полезны для зубов. Они способствуют развитию кариеса, потемнению зубной эмали и даже ее разрушению. Особенно вредны для зубов сосательные и желейные конфетки, ириски и карамельки, которые нужно долго держать во рту, так как они подолгу рассасываются или разжевываются.