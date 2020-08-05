За 7 місяців – 7 мільярдів!

ДПС Миколаївщини здійснюються заходи щодо створення рівних конкурентних умов для суб’єктів господарювання, покращення їх сервісного обслуговування, упередження використання схем ухилення від оподаткування, посилення боротьби з тіньовим сектором економіки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Леонід Корчагін.

За словами посадовця, про ефективність вжитих заходів свідчать показники роботи ДПС Миколаївщини. За сім місяців 2020 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 7,1 млрд грн податків і зборів, при цьому, у порівнянні з січнем – липнем 2019 року, надходження податків до бюджету зросли на 495,6 млн гривень.

До державної скарбниці надійшло майже 3,3 млрд грн, що на 272,5 млн грн більше, ніж у січні – липні 2019 року. До місцевих бюджетів мобілізовано майже 3,9 млрд грн, що на 223,1 млн грн, або на 6,1 відс. більше, ніж надходження за 7 місяців 2019 року.

Найбільшу питому вагу, а саме 42,1 відсоток, у загальній сумі надходжень до державного бюджету займає ПДВ, якого протягом 7 місяців 2020 року забезпечено майже 1,4 млрд грн, ПДФО надійшло 887,7 млн грн, податку на прибуток забезпечено у сумі 680,7 млн грн, військового збору – 246,2 млн гривень.

«Формування сумлінного та відповідального ставлення представників бізнесу до сплати податків та якісне надання адміністративних послуг, залишаються ключовими завданнями роботи податкової служби області при наповненні бюджетів усіх рівнів», – підкреслив Леонід Корчагін.

Головне управління ДПС у Миколаївській області