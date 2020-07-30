Будівництво патрульних катерів для прикордонної служби України – нова сторінка історії заводу «НІБУЛОН» та українського суднобудування

22 липня миколаївський суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН» розпочав нову сторінку своєї історії – будівництво катерів військового призначення. У 2013 році на відкритті цього підприємства генеральний директор компанії «НІБУЛОН» Герой України Олексій Вадатурський пообіцяв, що згодом зі стапелів цієї верфі будуть спускатися нові сучасні судна і для українського військового флоту. Дехто тоді сприйняв ці слова зі скептицизмом, але не пройшло й семи років і – саме тут, на території заводу компанії, розпочато реалізацію урядового проєкту посилення системи морської безпеки та охорони кордону України. Він передбачає отримання Державною прикордонною службою України двадцяти найсучасніших патрульних катерів за проєктом французької компанії ОСЕА. П’ять з них збудує українська компанія «НІБУЛОН». У церемонії підписання технічного контракту і меморандуму про порозуміння взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки Етьєн де Понсен, генеральний директор компанії ОСЕА Ролан Жосар, генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський. Також на заході були присутні голова фракції більшості у Верховній Раді Давид Арахамія та очільники трьох військових служб: прикордонної служби – генерал Сергій Дейнеко, служби надзвичайних ситуацій – генерал Микола Чечоткін, Нацполіції – генерал Ігор Кліменко.

За умовами рамкової міжурядової угоди, що була підписана у Парижі 19 листопада 2019 року міністрами внутрішніх справ України і Франції, чверть замовлення буде виконано вітчизняним суднобудівним підприємством за французькими технологіями. Угода була ратифікована Верховною Радою України 4 березня 2020 року. Вона передбачає кредитування урядом Франції та провідними європейськими банками будівництва кораблів на суму 136,5 мільйона євро, з яких 15% Україна сплачує відразу, а 85% – це спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками. Контракт включає в себе вартість будівництва катерів, навчання персоналу та технічне обслуговування.

Пошук українського партнера компанією ОСЕА тривав два роки. Представники французької сторони в ході першого візиту на завод практично відразу зробили свій вибір, і після побачених виробничих потужностей та кваліфікації працівників звернулися до Олексія Вадатурського з короткою, але змістовною фразою: «Ми чекаємо на Вас у Парижі».

В ході виконання проєкту завод «НІБУЛОН» збудує кожне четверте з двадцяти, тобто п’ять суден проєкту FPB98 MKI. Це – маневрений патрульний катер завдовжки 32 метри з легкого алюмінію, який розвиває швидкість до 30 вузлів на годину із дальністю плавання 1200 морських миль та з малою осадкою для проходження мілководдя. Кожне судно буде оснащено сучасними системами оптико-електронного спостереження, RIB‑човнами для оглядових груп прикордонників, а також вітчизняним озброєнням: артилерійською установкою та кулеметами. Ці плавзасоби призначені для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження нагляду та контролю, для пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам.

Їхні технічні характеристики дозволять їм нести службу у водах Чорного та Азовського морів, і навіть заходити у води Дунаю.

Стратегічне значення цього проєкту важко переоцінити, адже після 2014 року, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, потрібно підвищити рівень захищеності морської ділянки українського кордону. В окупованому Криму залишилися бази та 19 наших прикордонних кораблів і катерів, а 80 відсотків наявних суден – технічно застарілі та потребують постійного оновлення, тому в Україні актуальними є питання посилення та мобільності на воді. Цілком очевидно, що нові патрульні катери дуже затребувані вітчизняною прикордонною службою.

Виконання проєкту розраховано до 2024 року, а перший патрульний катер Україна зможе отримати у наступному 2021 році.

Під час свого виступу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до заводчан і відзначив, що досягнення нібулонівських корабелів – це гордість не тільки Миколаєва, а й усієї країни. «Ми сьогодні побачили невелику частину роботи вашого підприємства, що нам показав Олексій Опанасович, – і просто вражені! Ваш колектив – один з небагатьох у країні, який здатний виконати такий складний проєкт, і має для цього кваліфіковані професійні керівні та виробничі кадри, а головне – дуже вмілі робочі руки! – зазначив міністр. – Сьогоднішній день – надзвичайно важливий. Цей проєкт, який розпочинається, стане новим стратегічним етапом розвитку вашого заводу. Підписання контракту – це символічний акт, результат спільної роботи економістів та інженерів. Я впевнений, що цей проєкт отримає підтримку в усій країні і на вас будуть рівнятися інші підприємства!»

Під час брифінгу для ЗМІ міністр Аваков сказав, що до сьогодні навіть не уявляв, який величезний шлях завод «НІБУЛОН» пройшов у своєму розвитку за такий короткий час: «Те, що зробили тут під керівництвом Олексія Вадатурського – це гігантський крок у промисловому розвитку! І дуже важливе значення має державна підтримка таким підприємствам. А особливо це стосується розміщення державних замовлень для забезпечення потреб вітчизняного споживача». Він наголосив, що розраховує на миколаївських корабелів у вирішенні питання поставки кораблів для інших державних органів України, і, в першу чергу, для структур Державної служби з надзвичайних ситуацій. Міністр анонсував замовлення «НІБУЛОНу» будівництва плавзасобу – майданчика для прийому багатоцільових гелікоптерів, таких як Super Puma, що будуть працювати на воді або у береговій акваторії і призначені для порятунку людей.

У ході прямого включення із засідання Кабміну Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав усіх учасників заходу та зауважив, що охорона та безпека кордону є одним з найважливіших пріоритетів діяльності уряду, і побажав найшвидшого виконання контракту. Він сказав, що вважає співпрацю миколаївської та французької компаній успішним прикладом підтримки вітчизняного виробника та отримання досвіду і технологій виготовлення кораблів такого формату.

Олексій Опанасович Вадатурський у ході свого виступу назвав вищезгаданий проєкт «великим викликом» для нібулонівських суднобудівників. «У той же час це дуже висока оцінка нашої праці з боку французької сторони, – зазначив він. – Я знаю, що представники компанії ОСЕА порівнювали нас із іншими підприємствами, причому до нас приїхали наприкінці свого першого візиту до України, і саме після відвідин нашого заводу зробили свій вибір. Я пишаюся цим і вдячний за це французьким партнерам. І я, і наш колектив є патріотами Миколаївщини, патріотами України. Ми відроджуємо Дніпро, розбудовуємо український флот. Ми робимо усе, щоб Україна була морською державою, а не країною біля моря. Для нас дуже велика честь реалізовувати проєкт, який дасть можливість посилити систему морської безпеки та охорони кордону України, щоб ми були незалежною Україною. Наша компанія сьогодні здатна підставити своє могутнє плече, адже завод «НІБУЛОН» – найсучасніше суднобудівне підприємство, де працюють кращі фахівці цієї галузі. В Україні працює 31 такий завод, і кожний п’ятий суднобудівник працює у нас. Це ті «золоті» руки, яким довірили будування таких унікальних катерів. А ще для нас цей проєкт – це доступ до сучасних технологій виробництва з алюмінію, з розбудови сучасних суден, можливість у майбутньому будувати військові та цивільні катамарани різного класу, в тому числі спеціального призначення. Сьогодні ми маємо на нашому заводі дві унікальні лінії з обробки чорного металу та алюмінію, і я впевнений, що ми впораємося». Очільник «НІБУЛОНу» також підкреслив, що з французькою стороною досягнуто домовленості щодо збільшення обсягу робіт та прискорення термінів здачі замовлення: «Ми хочемо показати не тільки Україні, а й усьому світу, що ми – країна суднобудівників, що українці будуть повертатися з-за кордону на вітчизняні заводи, тут будуть працювати українські моряки, тут будуть сплачувати податки і жити у своїх родинах».

Надзвичайний і Повноважний Посол Французької республіки в Україні Етьєн де Понсен у вітальному слові відзначив важливість підписання контракту між ТОВ СП «НІБУЛОН», яке він назвав «провідним і ефективним підприємством України», та «флагманом суднобудівної галузі Франції» – компанію ОСЕА. Він висловив сподівання, що цей спільний проєкт стане нагодою для започаткування та розвитку промислового партнерства між двома провідними компаніями наших країн. Посол Франції також окремо відзначив швидкість, з якою реалізовується проєкт. «Хочу підкреслити масштабну промислову складову, – наголосив пан Посол, – яка є важливою в рамках цього проєкту, а саме той факт, що значна частина контракту буде реалізовуватися на потужностях саме вашого заводу. Таким чином ми відповідаємо на той заклик, з яким звертається до нас Президент України Володимир Зеленський, а саме – будувати якомога більше саме тут, в Україні, і робимо це з величезним задоволенням. Цей проєкт вписується у політичний контекст підтримки, яку надає Франція Україні. Наші зусилля на підтримку Україні, в першу чергу, спрямовані на посилення і забезпечення в Україні державного суверенітету та принципів правової держави. Хочу також привітати ту атмосферу взаємної підтримки та дружби, яка єднає наші країни, та побажати успішної реалізації цього проєкту! Сподіваюся на нову зустріч тут з нагоди спуску на воду перших катерів!»

Генеральний директор компанії ОСЕА Ролан Жосар, в свою чергу, додав, що для них велика честь бути партнерами української сторони, а патрульні катери, які будуватиме «НІБУЛОН», назвав «бестселерами ОСЕА», адже вони продаються у всьому світі: у Європі, країнах Азії, Близького Сходу, Латинської Америки.

Ця модель, за його словами, відповідає усім сучасним вимогам економічності, функціонування, використання та обслуговування. Ролан Жосар зазначив, що представники компанії шукали надійного партнера в Україні. «Ми зробили свій вибір на користь «НІБУЛОНу» з огляду на ті спільні цінності, які нас єднають, а також з огляду на той професіоналізм і високу якість роботи, які вони продемонстрували», – додав він. Також він повідомив, що вже сьогодні керівництво французької компанії розглядає більш широкий масштаб співпраці з «НІБУЛОНом», який буде спрямований на треті ринки інших країн. «Ми з нетерпінням чекаємо на початок практичної фази виробництва цих катерів», – підсумував керівник ОСЕА.

Контракт щодо будівництва 20 патрульних катерів з боку України підписав голова Державної прикордонної служби України генерал Сергій Дейнеко, а з боку компанії ОСЕА – головний виконавчий директор Ролан Жосар. Меморандум про взаємопорозуміння між суднобудівним заводом «НІБУЛОН» та компанією ОСЕА підписали генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський та головний виконавчий директор ОСЕА Ролан Жосар.

У цей же день на суднобудівному заводі «НІБУЛОН» за участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і посла Франції в Україні Етьєна де Понсена було проведено церемонію закладення нових суден: несамохідного судна проєкту NBL‑91 і буксиру проєкту 121М.

Окрім цього, «НІБУЛОН» спустив на воду четверте несамохідне судно-майданчик відкритого типу проєкту В1500 для перевезення різних вантажів у рамках реалізації інвестиційної програми з відновлення та розвитку судноплавства на річках Дніпро та Південний Буг.

Щиро вітаємо наших земляків суднобудівників-нібулонівців і сподіваємося, що вже незабаром вони продовжать повертати Миколаєву славу міста корабелів!

Вікторія ГОНОРАЦЬКА