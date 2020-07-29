Патрульный избил задержанного, ему грозит 8 лет тюрьмы

В Николаеве сотрудник патрульной полиции избил задержанного мужчину. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Отмечается, что патрульный при исполнении служебных обязанностей положил задержанного в наручниках лицом к земле и начал его бить. После чего переместил мужчину в служебный автомобиль, где также нанес ему несколько ударов, а после продолжил бить его уже в Корабельном отделе полиции.

В результате действий полицейского задержанный получил многочисленные телесные повреждения, среди которых двусторонний перелом нижней челюсти.

При этом указывается, что в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего патрульного. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (часть 2 статьи 365 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование в уголовном деле проводили следователи территориального управления ГБР в Николаеве. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном деле осуществляла прокуратура Николаевской области.