Взрыв на сырзаводе: двое погибших

В пятницу, 24 июля, на территории Баштанского сырзавода в Николаевской области произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников предприятия. Об этом сообщают «Новости-Н».
Взрыв произошел около 11:00. Двое сотрудников предприятия занимались ремонтом автомобиля DAF, затем сварщик и водитель начали заваривать топливный бак. В процессе сварки топливный бак взорвался. Сотрудники сырзавода получили тяжелые ожоги и были госпитализированы в реанимацию Баштанской ЦРБ.
Несмотря на все усилия врачей, сварщик умер в тот же день. Больше 90% поверхности его тела было обожжено. Пострадавший водитель умер в ночь на 27 июля.
По предварительным данным, при проведении сварочных работ не были полностью слиты остатки дизтоплива из бака, что и послужило причиной взрыва.
В комментарии под постом в Facebook-группе «Баштанка» дочь одного из погибших заявила, что, несмотря на просьбы сотрудников заменить старый бак в машине, руководство завода игнорировало их.
– Пусть новости расскажу, что новый бак просили еще с мая месяца, а руководству было плевать на просьбу. Те машины легче сдать на металл, чем ремонтировать. Но денег все жалели. Отец свою жизнь отдал, и, надеюсь, теперь там все всплывет, и все получат по заслугам. Сколько еще будут экономить на запчастях? Машина уже сыпется на ходу, а вы еще и перегрузы делаете, – написала Лилия Олеговна.