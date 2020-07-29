Взрыв на сырзаводе: двое погибших

В пятницу, 24 июля, на территории Баштанского сырзавода в Николаевской области произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников предприятия. Об этом сообщают «Новости-Н».

Взрыв произошел около 11:00. Двое сотрудников предприятия занимались ремонтом автомобиля DAF, затем сварщик и водитель начали заваривать топливный бак. В процессе сварки топливный бак взорвался. Сотрудники сырзавода получили тяжелые ожоги и были госпитализированы в реанимацию Баштанской ЦРБ.

Несмотря на все усилия врачей, сварщик умер в тот же день. Больше 90% поверхности его тела было обожжено. Пострадавший водитель умер в ночь на 27 июля.

По предварительным данным, при проведении сварочных работ не были полностью слиты остатки дизтоплива из бака, что и послужило причиной взрыва.

В комментарии под постом в Facebook-группе «Баштанка» дочь одного из погибших заявила, что, несмотря на просьбы сотрудников заменить старый бак в машине, руководство завода игнорировало их.