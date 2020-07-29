Диетологи перечислили главные достоинства дыни

Дыня – сезонная сочная ягода, которую многие ждут с самого начала лета. Для многих эта ягода и является символом лета. Однако помимо своего вкуса и незабываемого аромата, дыня еще и очень полезна. Диетологи решили напомнить о главных и неожиданных преимуществах дыни в самый разгар сезона.

Диетологи уточняют, что в дыне 90% отводится воде. В составе отсутствует жир, но имеется много углеводов (около 7,5 г на 100 г продукта), белка менее 1 грамма, калорийность всего 36 Ккал. Большое скопление углеводов быстро подавит усталость и приведет организм в тонус. Из-за низкого количества калорий от дыни невозможно поправиться. Более того, в дыне имеются мочегонные вещества, которые не только выведут жидкость, но и лишнюю желчь. Благодаря этому поджелудочная железа разгружается и легче работает. Слабительный эффект позволит быстро очистить организм, кожу и похудеть.

Дыня богата: никотиновой кислотой (витамином РР), ретинолом (витамином А), инозитом (витамином В8), тиамином (витамином В1), пиридоксином (витамином В6), рибофлавином (витамином В2), токоферолом (витамином Е), аскорбиновой кислотой (витамином С). Плоды сосредотачивают в себе клетчатку, полезные органические кислоты, аминокислоты (особые белковые соединения). Из минеральных веществ выделяют натрий, магний, хлор, фосфор, серу, калий, йод, цинк, кремний, марганец, железо, кобальт и другие. Если скушать 2 средних кусочка дыни, вы утолите потребность организма в суточной дозе аскорбиновой кислоты. Благодаря пищевым волокнам нормализуется стул и вся работа ЖКТ. Инозин, или редчайший витамин В8, профилактирует цирроз печени, глюкоза повышает жизненный тонус и настроение, борется с реакцией психики на стресс, нормализует эмоциональную среду.

Дыня стимулирует нейроны головного мозга, заставляя их работать в полную силу. Благодаря этому улучшается память, восприятие, слух. Плоды нормализуют нервную систему, укрепляют сосудистые стенки, улучшают циркуляцию крови. Наличие аскорбиновой кислоты укрепляет иммунитет, исключает авитаминоз организма. Ретинол укрепляет глазные мышцы, смачивает яблоко, благоприятно воздействует на почки. Кремний положительно воздействует на волосяную структуру, делая шевелюру гладкой и блестящей. Витамин Е как естественный антиоксидант выводит токсичные вещества и разглаживает кожу от морщин.

Дыня используется в лечебно-профилактических целях для борьбы с импотенцией и нарушением репродуктивной деятельности. Плоды несут пользу беременным женщинам. Дыня является прекрасным средством от токсикоза. Дыня показана к приёму девушкам во время менструального цикла. Всего парочка долек в сутки поднимет уровень гемоглобина, наличие железа исключит развитие анемии. Фолиевая кислота приводит в тонус женский организм, в период менопаузы – снижается численность «приливов», нормализуется артериальное давление, уходят мигрени.

Дыня богата аминокислотами, некоторые из которых подрывают здоровье диабетиков. Нельзя злоупотреблять большим количеством дыни, так как это приведет к дискомфорту в организме. Запрещается потреблять продукт при острой форме заболевания мочеполовых органов и желчного пузыря. При обострении гастрита, язвы или заболеваний прямой кишки запрещается потреблять дыню в любом количестве.