О причинах и профилактике обезвоживания

Вода биологически необходима человеку на клеточном уровне. Она обеспечивает нормальное течение множества процессов обмена веществ: выводит с мочой токсины и конечные продукты метаболизма, поддерживает нормальную температуру тела и выполняет множество других функций. Нормальный обмен веществ в человеческом организме нарушается уже при потере телом 1% воды. А через 3-5 дней полного отсутствия питья человек умирает.

Обезвоживание – это тяжелое состояние организма, которое возникает из-за недостатка жидкости в организме, необходимой для нормальной жизнедеятельности всех органов и систем. Эксперты Центра общественного здоровья рассказали о признаках, причинах и профилактике обезвоживания.

Первый признак любого обезвоживания – это чувство жажды. К другим симптомам обезвоживания относятся покраснение кожи, плохое самочувствие, учащенный пульс, повышение температуры тела, тошнота, головокружение, головная боль, отсутствие слюноотделения, сухой язык, отсутствие мочи 3 часа и более. Когда обезвоживание сильное, появляются симптомы поражения нервной системы: мышечные спазмы, проблемы со слухом, зрением и другие.

Причины обезвоживания – это жара, чрезмерные физические нагрузки, недостаточное употребление жидкости, пищевые отравления, которые сопровождаются диареей, рвотой.

Лучшая профилактика обезвоживание – употребление достаточного количества питьевой воды. Взрослому человеку нужно пить 2-3 литра жидкости в день небольшими порциями.

Маленького ребенка нужно поить каждые 30 минут, особенно в летнюю жару. При повышении температуры тела жидкости нужно употреблять больше. При пищевых отравлениях больного следует отпаивать: давать ему по 1-2 глотка жидкости каждые 15 минут. Если напоить больного не выходит, нужно срочно вести его в больницу, там ему поставят капельницу. Тянуть с обращением за медицинской помощью в таком случае нельзя, ведь от обезвоживания можно умереть.