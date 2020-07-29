МФК «Николаев» обыграл соседа по турнирной таблице

«Балканы» (Зоря, Одесская обл.) – МФК «Николаев» – 1:3. Стадион имени Бориса Тропанца.

МФК «Николаев»: Агаларов, Ляшевский, Березянский, Кушниренко, Ульянов, Витенчук, Черепущак (Войцеховский, 63), Паламар (Парцвания, 90), Охрончук (Ковалев, 70), Заричнюк (Кравченко, 57), Яворский (Росляков, 90).

Голы: Пархоменко (58) – Паламар (66),Кушниренко (77 – пен.), Ляшевский (90+1).

Матч имел большое значение для обеих команд, занимающих места внизу турнирной таблицы. Хозяева поля в случае победы могли не только обойти «корабелов», но и подняться на 11-е место. Гости же стремились прервать серию из трех поражений подряд.

В первом тайме «Балканы» чувствовали себя увереннее и заработали пенальти, правда, не сумели его реализовать. Платунов, подошедший к 11-метровой отметке, не смог перехитрить вратаря Агаларова. С игры мог забить Фаюк, но защитникам разрядили ситуацию. У противоположных ворот острых моментов практически не было.

Во втором тайме агрессивнее заиграли гости. Хорошие возможности поразить цель не использовали Черепущак и Яворский. У соперника мог отличиться Фаюк. А на 58-й минуте «Балканы» открыли счет. Мяч после удара Пархоменко метров с 30-ти влетел в верхний угол ворот.

В составе МФК «Николаев» на замену вышли Кравченко и Войцеховский, которые успешно стали действовать на флангах. В одном из эпизодов Кравченко с левого края сделал передачу на Паламаря, который и восстановил паритет. Давление гостей продолжилось и привело к пенальти, который четко реализовал Кушниренко. Затем, уже в компенсированное арбитром время, еще один мяч забил Ляшевский.

Вчера МФК «Николаев», занимающий в турнирной таблице 11-е место, дома принимал харьковский «Металлист 1925».

Вадим Серый