Мэр Сенкевич считает, что 1 сентября дети должны пойти в школу

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что 1 сентября дети должны пойти в школу, а дистанционное образование – это крайняя мера. Об этом он сказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева 27 июля, сообщают «НикВести».

Мэр обратился к управлению образования городского совета, чтобы те начали подготовку к новому учебному году. Он также отметил, что выступает против дистанционного обучения и считает, что 1 сентября дети должны пойти в школу.

– Вы не ждите, а готовьте, пожалуйста, учреждения образования к тому, что 1 сентября дети должны будут пойти нормально в школу. Я не знаю насчет торжественных линеек с держанием детей на солнце в толпе, но, возможно, это будет не торжественно, а просто дети зайдут и начнут 1 сентября учиться. Готовьтесь: проверьте наличие всех дезинфекторов, градусников, возможности обеспечить все варианты подготовки учебного года. Я, как отец двоих детей, разделяю мнение многих родителей о том, что 1 сентября дети должны идти в школу. Дистанционное обучение должно быть в крайнем случае – в случае обнаружения очага, а если такого нет сегодня среди детей, то значит будем учиться по-нормальному, – сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, ранее замминистра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что 1 сентября дети пойдут в школы в тех регионах, которые отвечают критериям Минздрава.

В частности, в регионах «зеленой», «желтой» и «оранжевой» зоны дети смогут пойти в школу уже с 1 сентября. При этом в «красной» зоне будет действовать запрет на посещение учреждений образования.