ЄСВ потрібно сплатити!

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що обов’язок адміністрування надходження єдиного внеску на агальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також контроль за його сплатою, додатково до адміністрування загальнодержавних та місцевих податків і зборів покладено на фіскальні/податкові органи починаючи з жовтня 2013 року.

Єдиний внесок є основним джерелом наповнення Фонду соціального страхування, за рахунок якого фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги тощо.

Податковими органами застосовувуються заходи стягнення, які запроваджено Законом України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464). Відповідно до Закону №2464 робота по стягненню заборгованості з єдиного внеску з боржників здійснюється податковими органами спільно з органами державної виконавчої служби.

Станом на 01.07.2020 року сума заборгованості з ЄСВ (без урахування банкрутів) склала 454,7 млн гривень.

Відповідно до п.п.7.1.2 п.7.1 ст.7 Закону №2464 у разі якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Такі платники сплачують єдиний внесок один раз на квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу.

Протягом січня-червня 2020 року за результатами направлення вимог в рахунок погашення заборгованості з ЄСВ надійшло 30,7 млн грн, в т.ч. від органів ДВС – 4,5 млн гривень.

Нагадуємо, що Законом України від 13 травня 2020 року №592-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» (далі – Закон №592) розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року доповнено пунктом 915. Окремі положення Закону №592 набули чинності 03.06.2020 року.

Так, згідно із внесеними змінами підлягають списанню за заявою платника та у порядку, визначеному Законом №2464, несплачені станом на день набрання чинності Законом №592 з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, суми недоїмки, нараховані платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності Законом №592, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

Детальніше про особливості списання суми недоїмки, нарахованої платникам єдиного внеску модна ознайомитись на субсайті ГУ ДПС у Миколаївській області у розділі «Новини», за посиланням: https://mk.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/426017.html

Головне управління ДПС у Миколаївській області