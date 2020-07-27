В Николаевской инфекционке 33 больных коронавирусом, 25 из них в тяжёлом состоянии

В Николаевской областной инфекционной больнице на сегодня находятся 33 больных коронавирусным заболеванием, состояние большей части пациентов оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.
Об этом сообщает Центр журналистских расследований с ссылкой на Фейсбук рассказала директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.
В Николаеве по состоянию на утро 26 июля подтверждено 122 случая коронавируса, из которых 8 – за последние сутки.
— На сегодня у нас находится 32 человека, все с подтвержденной коронавирусной инфекцией. К сожалению, только 7 из этих пациентов, мы оцениваем их состоянием как средней тяжести и стабильное, остальные все тяжелые и крайне тяжелые. К аппарату ИВЛ подключены 2 человека, в реанимации 6 человек, еще 2, к сожалению, готовятся к подключению к аппарату, но мы надеемся, что этого не случится, – сказала Светлана Федорова.
Она отметила, что жители Николаева пренебрегают правилами индивидуальной защиты и не надевают маски в людных местах, том числе и общественном транспорте.
— Я хочу обратиться к жителям города. Сейчас 80% находящихся на стационаре – это городские жители, которые поступили за последние несколько дней. Поэтому, я вас очень прошу, берегите себя, берегите своих близких. Я была в маршрутке, я была единственная в маске. Никто не надевает маски, никто не пользуется средствами защиты, заходят в магазины без масок. Вы можете верить в COVID или не верить, вы можете думать, что он есть или его нет, но количество больных у нас с каждым днем увеличивается, – сказала медик.