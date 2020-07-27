В Николаевской инфекционке 33 больных коронавирусом, 25 из них в тяжёлом состоянии

В Николаевской областной инфекционной больнице на сегодня находятся 33 больных коронавирусным заболеванием, состояние большей части пациентов оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований с ссылкой на Фейсбук рассказала директор Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

В Николаеве по состоянию на утро 26 июля подтверждено 122 случая коронавируса, из которых 8 – за последние сутки.

— На сегодня у нас находится 32 человека, все с подтвержденной коронавирусной инфекцией. К сожалению, только 7 из этих пациентов, мы оцениваем их состоянием как средней тяжести и стабильное, остальные все тяжелые и крайне тяжелые. К аппарату ИВЛ подключены 2 человека, в реанимации 6 человек, еще 2, к сожалению, готовятся к подключению к аппарату, но мы надеемся, что этого не случится, – сказала Светлана Федорова.

Она отметила, что жители Николаева пренебрегают правилами индивидуальной защиты и не надевают маски в людных местах, том числе и общественном транспорте.