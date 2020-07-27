РРО: роз’яснювали податківці

За ініціативи Миколаївської обласної профспілкової організації працівників малого та середнього бізнесу «Єднання», за участі фахівців Головного управління ДПС у Миколаївській області, представників центрів сервісного обслуговування РРО, 22 липня у приміщенні Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки відбувся семінар на тему: «Актуальні питання застосування РРО – 2020».

У семінарі прийняли участь заступник начальника управління – начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Миколаївській області Олександр Нікуленко та головний державний ревізор-інспектор відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Миколаївській області Юрій Коноваленко.

У ході семінару фахівці ДПС Миколаївщини проінформували присутніх щодо відмінностей класичного та програмного РРО, порядку реєстрації та застосування програмних РРО, новацій у порядку ведення та реєстрації розрахункових книжок і КОРО. Особливу увагу було приділено розгляду нововведень законодавства щодо оподаткування готівки, застосування штрафів та процедурі кешбеку. Крім того, розглянуто питання вимог до фіскального чеку та особливостей застосування РРО платниками єдиного податку у 2021 році.

На завершення заходу, підприємці отримали вичерпні відповіді на свої запитання та подякували за проведення змістовного семінару.

Головне управління ДПС у Миколаївській області