На реке Висунь произошёл массовый мор рыбы

В Николаевской области, на акватории реки Висунь в районе с. Любомировка Березнеговатского района, обнаружена гибель водных биоресурсов.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Николаевской области.

Отмечается, что с целью выяснения обстоятельств государственные инспектора по охране окружающей природной среды Николаевской области, в составе комиссии, провели обследование береговой полосы реки Висунь и установили факт гибели водных биоресурсов на участке береговой полосы длиной 150 метров и шириной 1 метр, а именно: тарань (плотва) в количестве 5 экземпляров на 1 м2 и бычок в количестве 4 экземпляров на 1 м2.

Вместе с тем в ходе обследования был проведен опрос местных жителей, которые сообщили, что вероятнее всего гибель рыбы произошла в результате подъема сероводорода из глубины или цветения фитопланктона.

Вблизи вышеупомянутой местности отсутствуют производственные предприятия, порты и другие предприятия, деятельность которых могла привести к гибели водных биоресурсов. Во время визуального осмотра места гибели водных биоресурсов признаков попадания нефтепродуктов и сточных вод не зафиксировано.

С целью установления причины гибели рыбы отобранные пробы воды переданы на исследование в отдел инструментально-лабораторного контроля.

Напомним, ранее в Бугском лимане, в районе села Новобогдановка Николаевской области, вода стала ядовито-зеленого цвета, а на береговой линии жители зафиксировали погибшую рыбу.

Позже масштабный мор рыбы был зафиксирован на Днепровском лимане близ поселка Ивановка Очаковского района.