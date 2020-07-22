Поки у мерії «теоретизують»…

До редакції «РП» звернулася мешканка м. Миколаєва Ольга Іванівна Вострікова, яка поскаржилася, що от уже протягом двох місяців вона не може записатися на прийом до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) м. Миколаєва за допомогою Інтернету, а інакше це зробити в умовах карантину не дозволяється.

Також Ольга Іванівна повідомила, що вона проживає в приватному секторі, по вулиці Білій. «Спочатку вичищення вигрібних ям коштувало 100 гривень, потім, 200, 300… Зараз ця послуга коштує 550 гривень. Це дуже дорого для мене, адже яму доводиться чистити мало не щомісяця. Чи є перспектива здешевлення цієї послуги?», – запитала читачка.

Усі ці нагальні запитання ми переадресували Миколаївському міському голові Олександру Сєнкевичу. Ось яка відповідь надійшла днями з мерії, щоправда, за підписом заступника міського голови Олександра Омельчука:

«На даний час на території міста Миколаєва діють карантинні обмеження, які викликані розповсюдженням захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом (COVID‑19). Карантинні обмеження продовжені до 31 липня 2020 року. Враховуючи рекомендації Головного державного санітарного лікаря України, затверджені постановою № 16 від 09.05.2020, в департаменті з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради прийом громадян здійснюється виключно за попереднім записом з дотриманням часового інтервалу та врахуванням 8-годинного робочого дня. Очікування громадянами на прийом повинно відбуватись ззовні приміщення департаменту з дотриманням принципів соціального дистанціювання (1,5 м).

Для того, щоб отримати адміністративну послугу, можна записатись у електронну чергу департаменту на сайті Миколаївської міської ради, де визначені всі віддалені робочі місця адміністраторів/реєстраторів департаменту, та звернутись до будь-якого зручного для Вас місця. На даний час запис до електронної черги здійснюється з 6:30 кожного дня.

Щодо здешевлення послуги на викачку вигрібних ям. На сьогоднішній день у м. Миколаєві послуги з викачки вигрібних ям надають приватні підприємства, які самостійно встановлюють тариф на надання послуг з вивезення рідких відходів. На даний час у м. Миколаєві не встановлено норми утворення рідких побутових відходів та тариф на надання послуг з вивезення рідких відходів.

Відповідно до положень Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою КМУ від 26.07.2006 № 1010, тариф на послуги з поводження з побутовими відходами є сумою тарифів на послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів. З метою попередження епідеміологічних ускладнень в місті, рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26 жовтня 2018 року № 1049 «Про визначення місць розташування блочних пересувних модульних пунктів первинного приймання рідких побутових відходів» було визначено по районах міста місця для облаштування блочними модульними пунктами первинного приймання рідких побутових відходів, що знизило можливість зливання каналізації в не відведених для цього місцях, але підвищило витрати надавачів послуг.

Враховуючи постійне підвищення мінімальної заробітної плати, витрат на запчастини, ПММ здешевлення даної послуги є маловірогідним».

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Від редакції. На жаль, як бачимо, представник міської влади лише «констатував» ті проблеми, з якими стикнулася наша читачка, але не порадив, яким саме чином їх вирішити. Справді, записатися до електронної черги теоретично можна, але як реалізувати цю можливість на практиці?..

Та й простим нагадуванням того, що ціни на все і вся постійно зростають (до речі, щодо цін на ПММ можна посперечатися. – Ред.), навряд чи вирішити питання здешевлення вивозу твердих побутових відходів. А що зробили в даному напрямку міські чиновники?..

Влас. інф.