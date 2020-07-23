Обговорили проблемні питання Кривоозерщини

У четвер, 16 липня, голова облдержадміністрації Олександр Стаднік відвідав Кривоозерський район, де провів нараду з керівниками правоохоронних та контролюючих органів області та району, головою Кривоозерської районної державної адміністрації.

Під час наради обговорили проблемні питання району, яких на жаль, дуже багато.

Досі не створені два пожежно-рятувальні підрозділи у с. Секретарка та у с. Тридуби для підвищення безпеки населення та забезпечення місцевої пожежної охорони.

Проблемним питанням також є стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей, передусім у лікувальних, навчальних заклада, об’єктах соціального захисту населення району.

Це питання потребує термінового вирішення.

«Особливо обурений був результатами роботи Кривоозерської державної податкової інспекції. Понад шістсот громадян, які самостійно обробляють земельні паї, досі не подали декларації про отримані доходи за 2019 рік,а це недоотримання коштів до бюджету. Доручив начальнику ГУ Державної податкової служби у Миколаївській області Леоніду Корчагіну взяти під особистий контроль роботу цього підрозділу в районі», – прокоментував Олександр Стаднік.

Також негативним фактором є те, що підприємствоТОВ «Світ соломи» продовжує працювати без дозволу на викиди в атмосферне повітря шкідливих речовин.

«Це питання неодноразово підіймалося під час моїх минулих візитів, але вирішення й досі на місці. Більш 130 скарг з цього питання недостатньо для місцевої адміністрації, аби призупинити роботу підприємства? Надав доручення профільним контролюючим органам тримати це питання на контролі, аби не створювати екологічну загрозу для жителів району», – зазначив очільник області.

Голова ОДА Олександр Стаднік поділився й позитивними моментами робочої поїздки, його приємно вразила позитивна тенденція протидії злочинності на території Кривоозерського району. Зменшилась загальна кількість вчинених злочинів та зросла кількість розслідуваних злочинів.

«Проблем дійсно багато, тому виконання доручень щодо їх вирішення буду контролювати особисто!» – додав Олександр Стаднік.

Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомляє голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік.