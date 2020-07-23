Олександр Стаднік: «Працювати необхідно в одному напрямі – громада та влада, підставляючи один одному плече»

17 липня голова ОДА Олександр Стаднік у рамках робочого візиту відвідав Первомайський район, де провів зустріч з керівниками правоохоронних і контролюючих органів області та району, керівництвом району та представниками громади.

На зустрічі розбиралися у восьмирічному земельному питанні, зав’язаному на конфлікті між ПП «Перемога Народу» та ТОВ «Партнер-Агро». Земельна ділянка площею понад 1500 гає спірною через питання законності приватизації землі та орендного договору. За цей час відкрито численні цивільні та господарські справи. Наразі ситуація перебуває на контролі райдержадміністрації, проте вирішення постійно відтягуєтся наступними позовами. Голова ОДА Олександр Стаднік запропонував зустрітися особисто з керівником ТОВ «Партнер-Агро» та представниками громади для вирішення цього питання.

Турбує жителів Первомайська і питання стосовно ліквідації Первомайської філії обласного госпіталю ветеранів війни. Воно знаходиться на постійному контролі очільника області.

Крім того, порушено питання щодо кримінального провадження за фактом привласнення чужого майна службовими особами ТОВ БМУ‑13.

«Хочу наголосити, що в ході досудового розслідування повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні посадовим особам. Після отримання висновка судово-почеркознавчої експертизи це кримінальне провадження планується направити з обвинувальним актом до суду», – сказав Олександр Стаднік.

Також обговорили ряд нагальних та особистих питань, яких дуже багато.

«Буду тримати ці питання на своєму контролі. Я впевнений, що працювати необхідно в одному напрямі – громада та влада, підставляючи один одному плече. Тільки так, рік за роком, громада стане сильніше та міцніше!» – додав очільник області.

Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомляє голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік.