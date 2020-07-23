Про зміни в порядку отримання водійського посвідчення

Вадим, Вітовський район:

– Чув по телевізору, що нещодавно поміняли порядок отримання водійського посвідчення. Чи можна дізнатися про це детальніше?

Пресслужба Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області:

– 17 липня 2020 року набув чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року № 408. Він затверджує одразу дві нові Інструкції:

«Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», яка вдосконалює процедури видачі посвідчення водія, а також більш докладно регламентує їхнє проведення;

«Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї», яка регламентує порядок застосування технічних записів контролю.

Основні нововведення є такими:

– при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С, D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування – до трьох місяців;

– підтвердити навички керування транспортним засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя, та документами, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовим реєстраційним талоном;

– у разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії;

– іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами, підказками тощо;

– тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту: на майданчику – не менше 10 хв., на дорозі – не менше 20 хв., а загалом – не більше як годину;

– можливе відхилення від маршруту проведення практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух неможливий (транспортний затор, дорожні роботи, ДТП тощо);

– фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення;

– результати іспитів протягом десяти робочих днів можна оскаржити;

– встановлені підстави для анулювання посвідчення водія (у разі позбавлення права керування отриманого вперше, надання фіктивних документів тощо).