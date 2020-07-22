Триває збирання урожаю

За статистичними даними, площа збирання ранніх зернових та зернобобових культур і ріпаку становить 833 тис га, з яких 755 тис га зернових.

Станом на 22 червня аграріями зібрано понад 700 тис га посівних площ ранніх зернових культур, при середній урожайності 29,2 ц/га. Урожайність озимої пшениці – 29,4 ц/га, ярої пшениці – 28,4 ц/га, ячменю озимого – 29,6 ц/га та ярого 29,7 ц/га, вівсу – 27 ц/га, гороху – 17,7 ц/га. Окрім того, ріпаку зібрали на площі 78 тис га, при середній врожайності – 16,4 ц/га.

Слід зазначити, що несприятливі погодні умови в зимовий та весняний періоди негативно вплинули на озимі культури, внаслідок чого відбулась часткова їх гибель та зниження урожайності від потенційної можливості рослини. Найбільше постраждали господарства Березанського, Веселинівського, Доманівського та Врадіївського районів.

Погодні негаразди не могли не вплинути на попередні прогнозні розрахунки виробництва зернових, яке очікується в межах 2,5 млн тонн, (2019 рік – 3,1 млн тонн). Проте навіть така кількість зерна достатня для забезпечення внутрішнього споживання області, зокрема на харчові потреби, посівний матеріал та корми для худоби.

Департамент агропромислового розвитку Миколаївської ОДА