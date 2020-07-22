Поражение за поражением…

«Кремень» (Кременчуг) – МФК «Николаев» – 2:1.

Стадион «Кремень-Арена».

МФК «Николаев»: Шелихов, Ульянов, Порох, Росляков, Куксенко, Витенчук, Охрончук, Кравченко (Черепущак, 69), Ковалев (Паламар, 73), Войцеховский (Заричнюк, 39), Яворский.

Голы: Сула (25 – пен, 82) – Заричнюк (84).

Хозяева поля открыли счет в середине первого тайма. Охрончук нарушил правила в борьбе с Мурашовым, и Сула реализовал пенальти. После перерыва гости стали больше атаковать, пытаясь поразить цель с разных дистанций. Однажды «Кремень» от неприятностей спасла перекладина. В обороне же николаевская команда действовала не лучшим образом и снова упустили из виду Сулу, который дважды пробивал в упор, но голкипер Шелихов действовал уверенно.

И все же Сула забил второй мяч. После передачи Кривенко он метко пробил в дальний нижний угол. МФК «Николаев» быстро отыграл один гол. Росляков навесил с правого фланга, Яворский отдал пас Заричнюку, который опередил опекуна и пробил в сетку мимо голкипера. Но на большее гостей не хватило.

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МФК «Николаев» – «Ингулец» (Петрово) – 1:2. Центральный городской стадион.

МФК «Николаев»: Шелихов, Ляшевский (Березянский, 73), Кушниренко, Порох, Ульянов, Витенчук (Биневский, 89), Росляков (Куксенко, 69), Паламар (Швец, 85), Кравченко, Черепущак (Войцеховский), Яворский.

Голы: Яворский (32) – Балан (47), Сичинава (53).

Хозяева поля повели в счете в первом тайме. После передачи Паламаря с фланга, Яворский перебросил мяч в ворота над вратарем Шустом. Гости пошли в атаку и вскоре отыгрались. Сначала отличился Балан, поразивший цель красивым дальним ударом, затем в борьбе с защитником передачу замкнул Сичинава.

На этом футболисты «Ингульца» несколько успокоились, а «корабелы» создали сразу три опасных момента. До конца встречи команды обменялись несколькими голевыми выпадами.

24 июля МФК «Николаев», занимающий в турнирной таблице 12-е место, на выезде встретится с «Балканами».

Вадим Серый

На фото: играют МФК «Николаев» и «Ингулец». Фото сайта mfc.mk.ua.