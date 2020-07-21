Зеленый свет для азартных игр. Грозит ли украинцам лудомания?

Последние одиннадцать лет в Украине не было легальных азартных игр. Весь игорный бизнес был теневым. Государство ни контролировало, ни получало прибыли от этой деятельности. В прошлом году Президент Владимир Зеленский пообещал легализовать азартные игры, чтобы навести порядок в этой сфере и добавить средств в государственную казну. После многих месяцев обсуждений и рассмотрения нескольких тысяч поправок, депутаты приняли закон о государственном регулировании азартных игр. Что предусматривает документ и как реагируют эксперты, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

«Белый» игорный бизнес

Согласно принятому закону, в Украине смогут легально работать наземные и онлайн казино, игровые залы и автоматы. Кроме того, будет разрешена деятельность букмекеров, как оффлайн, так и онлайн, покер, а также государственная лотерея.

«Благодаря легализации мы защитим людей от игромании и разорений, ведь только в «белом» бизнесе будут контроль и ограничители. Игорное пространство будет отделено от других общественных пространств четко и жестко», – заявили представители партии «Слуга народа» на своей странице в Facebook.

Собственно, закон предусматривает, что наземные казино будут располагаться только в пятизвездочных (от 150 номеров в Киеве) и четырехзвездочных гостиницах (в регионах). Кроме того, казино можно будет открыть в загородных комплексах отдыха, если они будут иметь отель уровня 5 звезд. Также закон позволяет за решением Кабинета министров создавать специальные игорные зоны, но не более пяти по всей стране.

Так же только в гостиницах 3-5 звезд можно будет размещать букмекерские пункты и залы игровых автоматов. Для гостиниц Киева требование не менее 50 номеров, для других населенных пунктов – 25 номеров.

Таким образом, игорные заведения исчезнут с улиц городов, и доступ к ним будет ограничен. В азартные игры не смогут играть люди моложе 21 года, а также недееспособные лица. Игроки будут проходить идентификацию на входе в заведение или же онлайн. То есть охранник потребует паспорт на удостоверение личности.

Стоимость лицензий на игорный бизнес привязана к уровню минимальных зарплат. Для казино в Киеве она составляет 60 000 минимальных зарплат, а в других городах – 30 000. Разрешение на открытие букмекерского пункта будет стоить 30 000 минимальных зарплат, а залы игровых автоматов – 7 500 «минималок». Ограничений на количество лицензий нет и выдаются они сроком на 5 лет. Интересно, что лицензию можно получить также бесплатно при условии строительства нового отеля категории 5 звезд.

«Деньги от лицензий будут идти в Государственный фонд поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки. Именно на образование и науку – от лицензий на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере азартных игр», – рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

Контролировать отрасль будет специальная Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. В ее состав войдут 7 человек. Госслужащих будет назначать Кабмин по результатам конкурсного отбора. Также будет создана государственная система онлайн-мониторинга, которая будет вести учет заведений, операций и игроков. Она заработает через 2,5 года после легализации.

Острые углы легализации

По словам инициаторов проекта, после легализации количество игровых залов и автоматов уменьшиться примерно в 20 раз. «Белый» игорный рынок будет стимулировать развитие гостиничной инфраструктуры. Доходы от бизнеса будут идти не в руки криминальных авторитетов и оффшоры, а в бюджет. Таким образом, государство получит дополнительные деньги на медицину, спорт, образование, культуру. По предварительным подсчетам, это от 4 до 9 млрд грн в первый год деятельности.

Критики закона считают, что он недостаточно защищает людей от игровой зависимости (лудомании) и имеет коррупционные риски. Противоречивым пунктом некоторые экономисты называют отсрочку запуска онлайн-мониторинга. Также не все эксперты прогнозируют большие поступления в бюджет.

В ответ на критику автор законопроекта Олег Марусяк отмечает, что в документе прописаны меры предосторожности, чтобы не превратить азартные игры на дополнительную социальную проблему. А председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев убежден, что коррупции удастся избежать благодаря новому закону о системе финансового мониторинга: «В нем исчерпывающе урегулированы отношения, касающиеся противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, в том числе и через игорный бизнес. Наш закон работает по лучшим европейским стандартам», – заявил журналистам Гетманцев.

В конце концов, эксперты видят больше позитива в принятом законе, чем негатива. По мнению юриста Александра Хацкевича, позитивом является уже сам факт выполнения властью обещания по легализации азартных игр.

«Политическая сила, которая сейчас у власти, подтверждает, что, действительно, ее цель – это легализовать то, что находится в нелегальной плоскости. Ведь в Украине работало много фейков под видом государственных лотерей, много бизнесов, которые вообще никак не облагались, а денежный поток, который существовал, шел просто мимо бюджета. Поэтому это главный позитив: что игорный бизнес таки будет легализован», – отметил эксперт.

Дискуссия относительно азартных игр, вероятно, еще не раз будет всплывать в обществе. Впрочем, с появлением первых легальных игорных заведений станет очевидно, кто был прав – сторонники или критики этого закона.