За 6 месяцев бюджет Николаева недополучил 78,7 млн грн

За 6 месяцев текущего года недопоступления в бюджет Николаева составили 78,7 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует информация о поступлениях в бюджет за период с 1 января по 1 июля, опубликованная на официальном сайте Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Согласно плану, за полгода бюджет Николаева должен был пополниться на 2 миллиарда 5 миллионов 445 тысяч, однако по факту поступило только 1 миллиард 926 миллионов 745 тысяч гривен. Недостаточна составила 78,7 миллионов гривен.

Что касается показателей, то в бюджет Николаева недопоступило 77 миллионов гривен в виде налогов и сборов. В частности, 64 миллиона гривен недополучило бюджет в виде налогов и сборов на доходы физических лиц, ещё 9,7 миллионов гривен недополучил бюджет от местных налогов — налога на имущество и единого налога.

При этом, увеличились поступления от туристического сбора и составили 206 тысяч гривен — это 127% от запланированных на этот период.

Также, всего на 65,9% выполнен план поступлений за предоставление административных услуг, доходы бюджет за этот период составили 7,5 миллионов гривен, при плане в 11,5 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучит по состоянию на 1 июня около 100 миллионов гривен, так как уменьшились поступления средств из-за пандемии COVID-19.