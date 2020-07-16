А. Пасечный: «Следующий год обещает быть богатым на события»

Народный депутат от партии «Слуга Народа» Александр Пасечный рассказал о реализации в Николаеве и области программы «Велике будівництво».

В 2020 году начались первые шаги к благоустройству спортивных площадок и стадионов Николаевщины в рамках программы «Велике будівництво». Александр Пасечный, депутат по 127 округу и по совместительству председатель Федерации футбола Николаевской области, сообщил, что на спорт-объектах в пгт Ольшанское, Николаевском яхт-клубе, а также на территории общеобразовательной школы № 44 проводится полноэтапная реконструкция.

Александр Станиславович уверен, что «многострадальный» стадион в микрорайоне Соляные, который принадлежит МОУ, необходимо перевести на городское обслуживание: «Это необходимо сделать для того, чтобы город его финансировал и полноценно «перезапустил». Сегодня стадион используется в ограниченном формате». Напомним, что в 2018 году депутаты комиссии по вопросам ЖКХ согласовали передачу спорткомплекса в Соляных в городскую коммунальную собственность, но сам стадион до сих пор не передан на баланс города.

Александр Пасечный также сообщил, что ведутся работы по восстановлению объекта на улице Спортивной. Проект по нему уже профинансирован государством и в обязательном порядке будет завершен, но нуждается в некоторой доработке: «Спортзалов в Николаеве очень не хватает. Этот момент обсуждался с начальником Управления молодежи и спорта Николаевской ОГА В. Гинкулом. Следующий год обещает быть богатым на события. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Областные федерации, в частности легкой атлетики и футбола, держат на организационном контроле эти вопросы, а их реализация во многом зависит в том числе и от желания местной власти».

Сегодня многие объекты находятся на разных этапах строительства и восстановления. Это спортивные площадки и стадионы в Очакове, Березанке, Первомайске, Новом Буге, Снигирёвке. В следующем году планируется старт реконструкции николаевского стадиона «Юность» и модернизация площадки для футзала и гандбола в ФОКе на Намыве. Цель – популяризация игровых видов спорта в Николаеве.

А. Пасечный надеется, что все вовлеченные стороны смогут найти компромисс для завершения действующих проектов и своевременного запуска новых.

– Плотное сотрудничество со спортивными федерациями даёт положительные результаты, – отметил народный депутат. – На эти проекты пока не было проектирования. Мы подключаем всех заинтересованных лиц. Важно выделить объекты, которые принесут максимум пользы для развития спорта и туризма.

Николаевский областной штаб партии «Слуга Народа»