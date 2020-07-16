Как перестать «заедать» стресс

Со всеми нами иногда случаются неприятности: проблемы на работе, с детьми или в личной жизни, резкие перемены и другое. Многие из нас привыкли «заедать» свои проблемы. Но каждый новый срыв неизменно влечет за собой чувство вины, очередное переживание и, как следствие, новый «зажор».

Признайтесь в проблеме самой себе

Иногда люди уверяют, что полностью контролируют аппетит, а потом выясняется, что они уснуть спокойно не могут, пока не съедят огромную пачку чипсов перед сном и, не глядя, закидывают по три круассана подряд за кофе, а потом долго и мучительно себя за это корят.

Контролируйте приём пищи

Заведите дневник питания и записывайте все приемы пищи, включая «незапланированные», чтобы потом иметь возможность проанализировать свои ощущения.

Составьте чёткий план питания

Он должен состоять из здоровой, натуральной пищи и включать в себя все необходимые нутриенты, минералы и витамины, чтобы исключить дополнительные «хотелки» из-за недостатка того или иного элемента. Обеспечьте себя полноценными приемами пищи – 5-6 раз в день.

Встраивайте в жизнь полезные привычки

Чтобы перестать искать утешение только в еде, подумайте, какие занятия могли бы вам помочь снять нервное напряжение. Сеанс массажа, хороший фильм, вечерняя пробежка. Ищите то, что больше по душе, и регулярно разгружайте голову.