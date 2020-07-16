Николаевцы просят покрасить Шуховскую башню

Шуховская водонапорная башня, одна из главных достопримечательностей города Николаева, пребывает в неприглядном виде и нуждается в покраске. Николаевцы обращают на это внимание городских властей в контакт-центре мэрии в Фейсбуке, отмечает mk.mk.ua.

«Шуховская водонапорная башня – знаменитая и старинная достопримечательность Николаева (113 лет). Её изюминка в гиперболоидной конструкции, которая, несмотря на свою кривизну, строится из прямых балок. Но обратите внимание, в каком неприглядном состоянии она у нас находится! Уважаемые власти города! Мы все хотим, чтобы наш город стал туристическим. Так давайте хотя бы покрасим этот уникальный памятник истории!» – написала Елена Чертенкова.

«Это просто неуважение в городу! И там, напротив этой башни, было очень красивое здание. Бывший детский сад. И его не сохранили, переделали. Очень жаль, что только разрушать историю могут!» – возмущена Елена Кардаш.

Интересно, прислушаются ли «отцы города» к пожеланиям горожан, или привычно отмахнутся от проблемы, сославшись на недостаток средств в бюджете?..