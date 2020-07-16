Николаевское управление Госпродпотребслужбы покупает 4 внедорожника за 2 млн грн

Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области провело тендеры на покупку четырех внедорожников, оборудованных двумя переносными холодильниками или термосумками.

Об этом свидетельствуют данные на ресурсе «Прозорро», передает Центр журналистских расследований.

Управление, в обязанности которого входит контроль за качеством пищевых продуктов и защита потребителей, планирует закупить два специализированных транспортных средства на базе автомобиля Peugeot Rifter и два – на базе Mitsubishi ASX. Стоимость каждого – около 500 тыс. грн.

В тендерной документации требовалось, чтобы авто были оборудованы бортовым компьютером, автоматизированным кондиционером, камерой заднего вида, подогревом передних сидений и внешних зеркал. Главное отличие «специализированных транспортных средств» от обычных внедорожников – наличие переносного холодильника или термочемодана для перевозки биологических препаратов или образцов крови и термосумки для медпрепаратов и вакцин.