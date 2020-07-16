Громади Миколаївщини отримають 70 млн грн субвенції

Днями на черговому засіданні уряд затвердив розподіл 1,68 млрд гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Відповідно до розпорядження, передбачено спрямування коштів субвенції на реалізацію близько 60 різних проєктів на Миколаївщині, зокрема на проведення капітального ремонту, будівництво чи реконструкцію об’єктів соціально-економічної інфраструктури (лікарень, шкіл, спортивних об’єктів), ремонт вуличного освітлення, реконструкцію водопровідних мереж, придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я. Загальна передбачена сума субвенції на реалізацію проєктів в області – майже 69,5 млн грн, повідомляється на Фейсбук-сторінці Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України.

Передбачено, що у 2020 році субвенція спрямовується в першу чергу на здійснення заходів, направлених на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV‑2, та реалізацію проєктів будівництва, спрямованих на забезпечення підвищення якості надання послуг у галузі освіти, охорони здоров’я та спорту.