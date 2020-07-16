На Миколаївщині з’явиться туристичний велоcипедний маршрут

У Радсадівській об’єднаній територіальній громаді, яка знаходиться в 25 кілометрах від Миколаєва, готуються до відкриття рекреаційно-туристичного велосипедного маршруту «РадсадВелоскіф». Село Радсад та інші населені пункти, що входять до складу цієї ОТГ, розташовані в мальовничій місцевості на узбережжі Південного Бугу. Тож актив громади вирішив використати ці природні принади для популяризації місцевого туризму та залучення гостей, які люблять подорожувати велосипедом, насолоджуватися природою та історичними місцевостями.

Радсадівська ОТГ, яка створена три роки тому, ухвалила Стратегію свого розвитку, одним з пріоритетів якої є розвиток туризму та стимулювання здорового способу життя. У рамках стратегії і виникла ідея створення двох туристичних веломаршрутів між Радсадом, Новобогданівкою та Старою Богданівкою під загальною назвою «РадсадВелоскіф». За словами заступника сільського голови Максима Корнієнка, зараз виробляються 24 дороговкази для облаштування маршрутів, вироблено свій логотип, в процесі створення мережа велосипедних парковок, включаючи криті павільйони. Також планується відкрити центр прокату велосипедів, будівництво велодоріжки двостороннього напрямку між Радсадом та Новобогданівкою, звідки можна спостерігати гарну панораму Миколаєва.

Першими новими маршрутами проїхали представники миколаївського Офісу реформ, які підтримали ініціативу громади із залучення велотуристів. Натомість зазначили незадовільний стан дороги на окремих її ділянках та відсутність позначених для велосипедистів доріжок. Максим Корнієнко сподівається, що нові веломаршрути будуть включені до обласної програми розвитку туризму. А в перспективі – продовження веломаршруту від Миколаєва до Ольвії та Очакова.

Олена ІВАШКО, «Урядовий кур’єр»