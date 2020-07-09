«Прокурори-землероби»: кримінальне провадження розслідує ДБР

У публікації «Прокурори-землероби, або Про те, як фермерську землю за сприяння Держгеокадастру «приХватизували» («РП» від 04.06.2020) ми розповідали про поневіряння сім’ї фермерів із смт Веселинового. Протягом майже тридцяти років прості сільські трудівники сумлінно обробляли землю, яку їм надала держава у постійне користування для ведення фермерського господарства. Але коли та ж держава надала можливість приватизації фермерських гектарів тим, хто їх рясно окропив власним потом, це виявилося надто довготривалою та марудною справою… Насамперед, не поспішали реалізовувати конституційні права громадян на землю ті державні органи, що були покликані це зробити. А прокуратура, в свою чергу, не квапилася відновлювати порушені права громадян.

«Епопея» з розпаювання земель тривала багато років. Зрештою, родині Пироженків – Добрянських вдалося оформити право власності на частину ріллі. Натомість 15,5 гектара «зависли у повітрі», чим і скористалися нечисті на руку чиновники.

Із цією землею почалися коїтися дивовижні речі: то її безпідставно записували до Державного земельного кадастру нібито як ділянки приватної форми власності, то знову переводили до розряду державної. Як ми припустили, за допомогою таких «помилок» працівники Держгеокадастру спочатку «зарезервували» вільні ділянки, надаючи при цьому фермерам «вмотивовані» відмови на розроблення технічної документації на землю. А потім – землю успішно «приХватизували».

Показово, що у нові землевласники «записалися» зовсім не рядові селяни. Так, по 2 гектари землі «перепало» прокурору Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Володимиру Коновалову та двом особам, які, за наявною інформацією, є його родичами. Зазначимо, що стати «латифундистом» представнику правоохоронних органів вдалося у рекордно стислі строки – на відміну від пересічних претендентів на омріяні гектари, котрі роками добиваються виділення землі.

Оце так пощастило громадянину!

Проте в Офісі генерального прокурора та в прокуратурі Миколаївської області, куди ми направили дану публікацію на реагування, так не вважають.

Так, з обласної прокуратури нам надійшла офіційна відповідь за підписом начальника управління прокуратури Миколаївської області Д. Ільченка такого змісту:

«Повідомляю, що 17.06.2020 прокуратурою області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020150000000039 за фактом можливих неправомірних дій прокурора Миколаївської місцевої прокуратури Коновалова В., під час надання земельних ділянок загальною площею 6 га, розташованих на території Веселинівського району Миколаївської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Здійснення досудового розслідування доручено Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Миколаєві».

Отже, свого часу заповзято «віджнивували» прокурори та працівники Держгеокадастру. Гадаємо, не менш вагомий «ужинок» нині буде й у працівників ДБР. І про це ми обов’язково повідомимо наших читачів.

Влас. інф.