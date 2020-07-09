Програма Президента України «Велике будівництво»: на Миколаївщині будують дороги, школи, садочки і стадіони

Президентом України Володимиром Зеленським ініційовано початок масштабної програми «Велике будівництво», завдяки цьому проєкту будуються об’єкти інфраструктури по всій Україні.

В рамках національної програми «Велике будівництво» в Миколаївській області проводяться ремонтні роботи на соціально важливих об’єктах.

У Снігурівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 виконуються реконструкція системи опалення та термосанація будівлі, для капітального ремонту харчоблоку Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Обдарованість» виготовляється проєктно-кошторисна документація тощо.

Ведуться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту однієї будівлі дошкільного навчального закладу № 60, здійснюється ремонт у дошкільному навчальному закладі № 87 та дошкільному закладі № 9 «Малятко», а у ДНЗ № 72 «Світлячок» – вже виконано майже на 90 відсотків.

Активно триває реконструкція спортивного комплексу в смт Ольшанське, спортивних майданчиків із штучним покриттям ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб» та капітальний ремонт спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 61.

Для відновлення спортивного залу Миколаївської обласної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи оформлюється проєктно-кошторисна документація, а капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям ЗОШ І-ІІІ ступенів № 48 м. Миколаєва майже завершився – роботи виконано на 91%.

Також одним із важливих аспектів реалізації програми є відновлення приймальних відділень опорних лікарень. На Миколаївщині визначено шість медичних закладів, де буде реалізовано проєкт «Велике будівництво» у галузі охорони здоров’я – «Emergency», а саме:

– Вознесенська багатопрофільна лікарня;

– Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня;

– Багатопрофільна лікарня Баштанського району;

– Миколаївська обласна клінічна лікарня;

– Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги;

– Миколаївська міська лікарня № 3.

У рамках проєкту «Emergency» визначено стандарт зовнішнього оформлення та набору приміщень приймального відділення. Більшість закладів уже отримали експертні звіти щодо розгляду проєктної документації.

Продовжується оновлення доріг державного та місцевого значення. Для пришвидшення темпів виконання капітального ремонту роботи виконуються навіть уночі.

На завершальному етапі поточний середній ремонт на окремих ділянках автошляху Н‑11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг), наразі ведуться роботи з влаштування дорожніх знаків.

На автошляху загального користування державного значення Н‑14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (від повороту на с. Сухий Єланець – до м. Миколаєва) здійснюється влаштування верхнього шару дорожнього одягу – важкого цементобетону.

Реалізація проєкту Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» на Миколаївщині знаходиться на постійному контролі керівництва Миколаївської облдержадміністрації.

Пресслужба облдержадміністрації