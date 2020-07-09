Велике будівництво на Миколаївщині: тривають ремонтні роботи у дитячому садку м. Миколаєва

На початку березня 2020 року стартував національний проєкт «Велике будівництво», згідно з яким у планах уряду протягом 2020 р.збудувати та відремонтувати понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів, 200 нових приймальних відділень лікарень та 4 тис. км доріг.

Кожна обласна державна адміністрація мала погодити із Міністерством розвитку громад і територій України перелік об’єктів, які область планує побудувати або відремонтувати протягом року.

Миколаївській області перелік об’єктів, у який увійшли 5 шкіл, 5 садочків та 5 стадіонів, спортивних майданчиків, затверджено розпорядженням № 26-р від 07 лютого 2020 року «Про реалізацію в Миколаївській області проєкту Президента України щодо спорудження шкіл, садочків і стадіонів».

Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 87 «Вишенька» – один з таких об’єктів у Миколаєві. Замовник проєкту – департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради. Виконання робіт фінансується за рахунок коштів бюджету м. Миколаєва.

Дошкільний навчальний заклад працює за базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку, яка передбачає гармонійний та різнобічний розвиток малечі, формування особистості. Досвідчені вихователі-педагоги ДНЗ № 87 відчиняють діточкам двері в суспільне життя та допомагають зробити їм перший крок від батьківського порогу в незнайомий світ.

За інформацією департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, на сьогодні вже виконано монтаж вікон з металопластику, установку пластикових підвіконних дощок, оздоблення (шпаклювання, фарбування) внутрішніх укосів, зроблено монтаж покрівельного покриття (козирок), фарбування, ґрунтування тощо. Замінено сантехнічні прилади та завершуються внутрішні оздоблювальні роботи.

Також планується улаштування ганків та протипожежного водопроводу, мереж каналізації, водопостачання.

Строк реалізації проєкту – грудень 2020 р.

Пресслужба облдержадміністрації