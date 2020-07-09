Первая лига МФК «Николаев» привёз очко из Одессы

«Черноморец» (Одесса) – МФК «Николаев» – 0:0. Стадион «Черноморец».

МФК «Николаев»: Шелихов, Ульянов, Кушниренко, Порох, Попов (Куксенко, 33), Охрончук (Росляков, 78), Витенчук, Кравченко, Ковалев (Паламар, 84), Войцеховский (Заричнюк, 80), Яворский (Черепущак, 88).В дебюте матча более активно действовали хозяева поля, но ближе к перерыву инициатива перешла к гостям. В одном из эпизодов после удара Войцеховского с мячом справился защитник «Черноморца». Во втором тайме одесситы взяли нити игры в свои руки, чему способствовали вышедшие на замену Янаков, Яловенко и Штогрин. Так Штогрин, выйдя на свидание с вратарем, пытался перебросить через него мяч, но Шелихов все же изменил траекторию его полета.

МФК «Николаев», занимающий в турнирной таблице 11-е место, 11 июля принимает «Оболонь-Бровар» (Киев).

Фото: Играют «Черноморец» и МФК «Николаев». Фото chernomorets.odessa.ua.