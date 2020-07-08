В электронной очереди ЦПАУ наведут порядок

На сайте городского совета и департамента по предоставлению административных услуг размещена информация-напоминание: для приема в департаменте данные непосредственного заявителя должны совпадать с данными, указанными в талоне. Администраторы/регистраторы ЦПАУ при обращении заявителя проверяют совпадение информации о заявителе, которая указана в талоне на прием, информации, содержащейся в документе, удостоверяющем личность заявителя. При наличии разногласий заявителю отказывается в приеме.

Совместно с КП «Николаевский информационно-вычислительный центр» принимаются меры на предупреждение массовой регистрации в электронную очередь департамента по одному IP-адресу.

Во взаимодействии с кол-центром Николаевского городского совета введен механизм корректировки очереди: операторы по указанному при регистрации в электронной очереди телефону просят граждан подтвердить или опровергнуть свой визит в департамент. При этом во время разговора оператор проверяет совпадение телефонного номера регистрации в очереди, ФИО лица, которое осуществляло регистрацию, и вид государственной услуги, для получения которой лицо запланировало визит в департамент.