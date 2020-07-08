Журналисты нашли виллу у Шария за миллион евро

Блогер и с недавних пор политик Анатолий Шарий около года владеет виллой стоимостью около миллиона евро в живописном каталонском городке Рода-де-Бара.

Об этом говориться в расследовании Слідство.Інфо.

По данным издания, в августе 2019 года Шарий стал владельцем дома площадью 230 квадратных метров на берегу моря в Испании. Как следует из испанского имущественного реестра, дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв.м и подвального помещения на 69 кв.м. Вокруг дома есть сад площадью 5,2 сотки. Также в документах указано, что сразу за земельным участком – пляж.

С появлением украинского владельца вилла и территория вокруг нее заметно изменились. Актуальные фотографии дома, которые есть в распоряжении журналистов, показывают, что вместо декоративного ограждения из кустов новые владельцы возвели почти двухметровый забор.

Также на заборе можно увидеть предупреждающие знаки об охране и видеонаблюдения, а окна со стороны улицы теперь за решетками – даже на втором этаже.

Из испанского документа непонятно, как Шарий стал владельцем виллы: купил или получил на каких-то других условиях. Также не указана цена объекта.

Местные сайты недвижимости предлагают похожие по размеру и расположением дома в Рода-де-Баре по цене в несколько сотен тысяч евро. Правда, домов на первой линии в открытой продаже нет. Ближайшая из найденных до моря вилла (в объявлении указано, что до моря от нее 70 метров) – с большими домом и садом – стоит 950 000 евро.

Еще один дом подобного размера с похожим на вид бассейном, с садом немного побольше, и подальше от моря, продают за 1.000.000 евро.

Отмечается, что “Слидство.Инфо” обратилось за комментарием к Шарию. Однако на момент выхода материала ответа не получило.

Справка: Анатолий Шарий – бывший журналист, бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести политический блог на канале YouTube, который сегодня насчитывает более 2 миллионов подписчиков.

Риторику Шария часто называют пророссийской и прокремлевской, за что он обижается и даже подает в суд. Правда, по данным партнера Youtube – сервиса Tubular, по итогам весны около 40% YouTube-аудитории Шария – из России.

Летом 2019 года Шарий, находясь за рубежом, объявил о создании политической партии и назвал ее “Партия Шария”. Новая структура решила сразу побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако затем отменила регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года.

Мужчина тщательно скрывает местоположение, ссылаясь на вопрос безопасности. Из фотографий в соцсетях можно понять, что Шарий и его жена Ольга живут где-то в Европе. В последнее время на страницах в соцсетях супруги все чаще появляются виды южных стран. Пейзажи там часто подобные Коста-Дорада.

Сейчас сторонники беглогоблогера готовятся к местным выборам, которые состоятся осенью. Рейтинги партии, особенно на юге и востоке страны, ощутимо растут.

В то же время к финансированию Партии Шария много вопросов. Сам блогер и его жена во время прошлогодней парламентской кампании деклараций по средствам не подали. О способах заработка политиков неизвестно.