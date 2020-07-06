ДПС: 6 мільярдів до бюджету!

У Головному управлінні податкової служби Миколаївщини проінформували, що у січні – червні 2020 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 6,1 млрд грн податків і зборів, що перевищує показник минулого року на 483,3 млн гривень. До державної скарбниці зібрано 2,9 млрд грн, що на 290,1 млн грн більше, ніж у відповідному періоді 2019 року. До місцевих бюджетів мобілізовано 3,2 млрд грн, що на 193,2 млн грн більше надходжень аналогічного періоду 2019 року.

За обсягами надходжень основними джерелами наповнення державної казни у січні – червні 2020 року були: податок на додану вартість, якого сплачено 1,2 млрд грн, податок на доходи фізичних осіб – 744,3 млн грн, податок на прибуток – 691,9 млн грн, військовий збір – 207,3 млн гривень.

У Службі наголошують, що за цими вагомими показниками сумлінна сплата бізнесом Миколаївщини податків, зборів та інших платежів, а також зусилля податківців, спрямовані на руйнування тіньових схем ухилення від сплати податків, легалізацію підприємницької діяльності.