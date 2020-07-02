Большегрузы в городе: отстойники для фур так и не определены

Начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила показал очереди из большегрузов на подъездах к Николаеву. Он также заявил, что правоохранители неоднократно обращались к представителям городской и областной власти по поводу создания площадок для отстоя грузовиков за городом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщают «НикВести».

«С недавнего времени патрульных Николаева все чаще упрекают по поводу грузовых транспортных средств, наводнивших наш город. Якобы патрульные закрывают глаза на проблемы и ничего не делают для их решения. По поводу этого хочу отметить, что на всех въездах в Николаев работают посты, запрещающие въезд в город транспортным средствам общей фактической массой более 24 т и фактической нагрузкой на любую ось больше чем 7 т при температуре воздуха 28 ÎС и больше в период с 08:00 до 23:00», – написал он.

Виталий Данила добавил, что запрет не распространяется на фуры, которые перевозят грузы в международном сообщении, скоропортящиеся продукты, антисанитарные, живые, почтовые и грузы повышенной опасности.

Он показал километровые очереди из остановленных полицией фур на подъездах к Николаеву.

«Несмотря на ежегодные обращения руководства УПП к местной и областной власти о создании площадок для отстоя грузовиков за городом и настройке системы диспетчеризации предприятиями, принимающими грузовики, на сегодняшний день никаких условий не создано. А теперь представьте на минутку, в каких условиях приходится работать водителям крупногабаритных транспортных средств. Несколько суток стоя в очереди за городом без возможности нормально отдохнуть (как минимум!). Именно поэтому ежегодно возникает проблема транспортного коллапса в городе», – добавил он.

Ранее Виталий Данила заявлял, что водителей большегрузов начнут штрафовать за каждый час нахождения на запрещенном для стоянки месте, подчеркнув, что в городе нет мест для километровой очереди грузового транспорта.