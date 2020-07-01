Успешный старт МФК «Николаев»

МФК «Николаев» – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 5:1. Верхнее поле Центрального городского стадиона.

МФК «Николаев»: Шелихов, Ульянов, Кушниренко, Порох, Куксенко, Охрончук (Росляков, 46), Кравченко, Витенчук (Биневский, 78), Войцеховский (Заричнюк, 83), Яворский – (Черепущак, 71), Ковалев (Паламар, 67).

Голы: Ковалев (22), Кравченко (32), Войцеховский (36), Кушниренко (60 – пен.), Черепущак (90+4) – Дитко (43).

После перерыва в 213 дней возобновился чемпионат страны в первой лиге. Хозяева поля сразу же стали атаковать и до перерыва забили три мяча. Незадолго до окончания тайма гости сократили отставание в счете. Во второй половине встречи игрок «Прикарпатья» Бочкур «привез» пенальти в ситуации, когда этого можно было и не делать. Защитник «корабелов» Кушниренко четко исполнил приговор – 4:1.

Отстающие могли отквитать один гол, но Януш пробил в небеса. До конца встречи вратарь Пицан был вынужден в пятый раз вынимать мяч из сетки ворот – Черепущак ударно отпраздновал свой выход на замену. Финальный свисток ознаменовал заслуженный разгром «Прикарпатья».

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МФК «Николаев» – «Рух» (Львов) – 1:1. Центральный городской стадион.

МФК «Николаев»: Шелихов, Охрончук (Росляков, 85), Порох, Ульянов, Куксенко (Ляшевский, 62), Кушниренко, Ковалев (Паламар, 88), Витенчук, Войцеховский (Заричнюк, 85), Кравченко, Яворский.

Голы: Яворский (36) – Русин (54).

Матч вновь прошел без зрителей, но на главном поле Центрального городского стадиона. На этом газоне последний раз николаевские футболисты играли в 2019 году с черниговской «Десной» в рамках Кубка Украины.

Гости уже в начале встречи завладели мячом и территорией, пытаясь расшатать редуты соперника. После подачи Русина с углового Кондраков опасно пробил головой, но вратарь Шелихов оказался на высоте. В дальнейшем львовские футболисты владели инициативой, но из моментов можно вспомнить лишь заблокированный защитником удар Синицы и попытку Кондракова поразить цель животом. Ответные выпады «корабелов» были редкими, но более опасными. Сначала попытку Ковалева ликвидировали защитники, но спустя минут десять Яворский пробил в дальний угол. Голкипер Бандура среагировал на удар, но мяч залетел в «рамку».

С первых минут второго тайма хозяева поля прижали соперника к воротам. Но результативную атаку организовали не они, а соперник. Кондраков после прохода по правому флангу навесил на дальнюю штангу, где Синица скинул мяч на Русина и тот «расстрелял» голкипера c близкой дистанции.

Сразу после этого МФК «Николаев» организовал голевой момент. Куксенко оказался в одиночестве в левом углу штрафной площадки, сделал прострел на дальнюю штангу, но партнер не успел его замкнуть. Затем две хорошие возможности изменить счет не использовал Русин, пробивший со штрафного выше перекладины и не сумевший попасть в угол ворот.

Следующую игру МФК «Николаев», занимающий в турнирной таблице 11-е место, проведет 5 июля в Одессе с «Черноморцем».