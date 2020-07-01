Про онлайн сервіси пенсійного фонду

Отримати послуги з питань пенсійного забезпечення громадяни нашого міста та області можуть дистанційно, скориставшись:
- Онлайн сервісами вебпорталу Пенсійного фонду України за посиланням http: //portal.pfu.gov.ua, або використовуючи смартфон чи планшет за допомогою QR-коду, який дозволяє:
– подати заяву про призначення пенсії в «один дотик» або про її перерахунок;
– отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форми ОК-5/ОК-7, довідка про розмір пенсії, відомості про виплачену заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж, інші);
– перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);
– провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»;
– подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб;
– подати звернення (пропозицію тощо);
– активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи);
– здійснити запис на прийом до фахівців Фонду області.
- За номерами телефонів «гарячих ліній» за посиланням:
https://www.pfu.gov.ua/mk/151842-perelik-telefoniv-garyachyh-linij-i-telefon-doviry-yaki-pratsyuyut-v-golovnomu-upravlinni-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-mykolayivskij-oblasti/
- або використовуючи смартфон чи планшет за допомогою QR-коду:
- Шляхом направлення звернень на:
– електронну адресу: [email protected];
– поштову адресу: 54020, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1.