Про онлайн сервіси пенсійного фонду

Отримати послуги з питань пенсійного забезпечення громадяни нашого міста та області можуть дистанційно, скориставшись:

Онлайн сервісами вебпорталу Пенсійного фонду України за посиланням http: //portal.pfu.gov.ua, або використовуючи смартфон чи планшет за допомогою QR-коду, який дозволяє:

– подати заяву про призначення пенсії в «один дотик» або про її перерахунок;

– отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форми ОК-5/ОК-7, довідка про розмір пенсії, відомості про виплачену заробітну плату, сплачені на користь особи страхові внески, набутий страховий стаж, інші);

– перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);

– провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»;

– подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб;

– подати звернення (пропозицію тощо);

– активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи);

– здійснити запис на прийом до фахівців Фонду області.

За номерами телефонів «гарячих ліній» за посиланням:

https://www.pfu.gov.ua/mk/151842-perelik-telefoniv-garyachyh-linij-i-telefon-doviry-yaki-pratsyuyut-v-golovnomu-upravlinni-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-mykolayivskij-oblasti/

або використовуючи смартфон чи планшет за допомогою QR-коду:

Шляхом направлення звернень на:

– електронну адресу: [email protected];

– поштову адресу: 54020, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1.