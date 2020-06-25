Коронавирусные закупки в николаевских больницах: НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ КОРРУПЦИЯ?

В марте украинским медучреждениям разрешили закупать средства для борьбы с коронавирусом в обход тендеров. Такая мера должна была позволить приобрести жизненно важное оборудование, средства защиты и дезинфекции в кратчайшие сроки, чтобы обезопасить украинцев и оперативно спасать их жизни. Однако, как выяснил Центр, руководство николаевских больниц закупает такие важные товары у сомнительных компаний, которые были уличены в поставке некачественной продукции и хищении бюджетных денег.

Миллионы на пандемию

Сразу после введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции на территории Украины правительство и парламент приняли постановление и законы, разрешающие проводить все закупки, необходимые для борьбы со вспышками COVID‑19, без тендеров. При этом заказчики товаров – больницы – обязаны публиковать информацию о закупках и договоры с поставщиками в электронной системе Прозорро.

Также Кабинет Министров освободил от налогообложения большой перечень лекарств, оборудования и средств защиты, которые ввозят из-за границы. Такие меры правительства должны были способствовать оперативной закупке жизненно важных медицинских изделий, чтобы максимально быстро спасать жизни пациентов и защитить от заражения медиков.

В Николаевской области с марта на борьбу с коронавирусной инфекцией выделили десятки миллионов гривен из бюджетов разных уровней.

Из городской казны на нужды медицины в период пандемии дополнительно направили более 38 млн грн. Как сообщили в управлении здравоохранения горсовета в ответе на запрос Центра, за эти деньги закупили средства защиты для медиков, дезинфекторы, детали для аппаратов искусственной вентиляции легких и два аппарата ИВЛ в городскую больницу № 1.

Из бюджета Николаевской области медучреждениям выделили более 70 млн грн. Эти деньги, как рассказали Центру в областном управлении здравоохранения, были направлены на дополнительные выплаты медикам, приобретение оборудования, ремонт анестезиологических кабинетов и перевозку медиков. Также немалые суммы на борьбу с пандемией поступили из госбюджета.

Несмотря на такие серьезные бюджетные вливания, для обеспечения нормальной работы медиков денег оказалось недостаточно. Областной центр лечения инфекционных болезней, определенный местом госпитализации больных с коронавирусом, также получил более 12 млн грн благотворительной помощи.

Центр решил выяснить на что потратили эти деньги, общая сумма которых составляет более 130 млн грн, и насколько эффективно в условиях карантина такими большими средствами распорядились главные врачи николаевских больниц.

Сансредства – санврачу

Центр проанализировал закупки средств для борьбы с COVID‑19, которые проводили разные медучреждения города и области с начала пандемии. Анализ показал, что после разрешения правительства не проводить торги руководство как городских, так и районных больниц выбирало поставщиков по своему рассуждению, часто не обращая внимания на репутацию компании и стоимость товаров. Крайне редко медучреждения все-таки проводили торги. Среди поставщиков Центр обнаружил компании, связанные с николаевскими чиновниками в сфере медицины.

Так, популярностью в период карантина стала пользоваться николаевская компания «Санплюс». Всего за 2020 год она получила госзаказов на 338,8 тыс. грн на поставку дезинфицирующих средств, защитных костюмов и антисептиков. Одним из покупателей товаров фирмы стал областной центр лечения инфекционных болезней.

Помимо успеха на поставках компания примечательна тем, что среди ее учредителей значится Иван Клочко. Как выяснил Центр, успешным бизнесменом является сын главного санитарного врача Николаевской области Владимира Клочко, который стал особенно влиятельной фигурой в сфере медицины как раз в период пандемии.

Также у ООО «Санплюс» закупил антисептиков на 40 тыс. грн и Николаевский областной совет, членом депутатского корпуса которого ранее являлся Владимир Клочко.

Успехом у николаевских больниц пользуется и соучредитель Ивана Клочко по компании «Санплюс» Александр Гросвальд, который занимается поставками и как предприниматель. В обход тендеров областной центр лечения инфекционных болезней подписал с Гросвальдом два договора на общую сумму 130,4 тыс. грн. Всего за период пандемии коронавируса ФЛП Гросвальд без торгов получил 420,5 тыс. грн за поставку дезинфицирующих средств, масок, респираторов и сопутствующих товаров. Часто заказывала товары у бизнесмена и детская больница № 2.

Центр обратился за комментарием к Владимиру Клочко. Он заявил, что о компании «Санплюс», и тем более об участии в ней собственного сына, слышит впервые. Поэтому рекомендовать руководителям больниц сотрудничать именно с этой фирмой, как говорит Клочко, он не мог.

О том, что компания имеет отношение к санитарному врачу, слышала даже руководительница центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова. По ее словам, эта информация доходила до нее на уровне слухов. В то же время медик заверила, что с фирмой сотрудничает не первый год из-за ее стабильно низкой цены на дезсредства, которая не выросла в разгар пандемии.

Уголовные производства – не помеха

Еще одним популярным поставщиком медицинских товаров среди николаевских больниц стала фирма «Медикал Системс». С начала пандемии компания заработала на поставках 695,8 тыс. грн.

В начале мая Николаевская областная клиническая больница без тендера закупила у фирмы респираторов FFP3 на 54 тыс. грн. За эти деньги «Медикал Системс» поставила 300 штук защитных респираторов – по 180 грн за штуку.

Отметим, что цена на защитные маски, респираторы и антисептики, которая существенно выросла в начале карантина, на момент заключения договора начала снова спадать. На сайтах продаж цена аналогичных респираторов стартует от 40 грн – это в 4,5 раза дешевле, чем приобрела их областная больница.

Также в мае компания поставила два концентратора кислорода в областной центр лечения инфекционных болезней по 60 тыс. грн за один, также без проведения торгов. Без налогов цена одного концентратора, согласно договору, составляет 56 тыс. грн.

При этом неделей раньше больница в Волынской области закупила аналогичные концентраторы кислорода у другой фирмы по цене, значительно дешевле – 43,9 тыс. грн за штуку.

Как выяснил Центр, компания «Медикал Системс» в марте текущего года стала фигурантом уголовного производства по подозрению в завышении стоимости медицинского оборудования. Следователи ГУ Нацполиции в Николаевской области утверждают, что областная детская больница приобрела у фирмы монитор пациента за 360 тыс. грн, тогда как на самом деле стоимость товара составляет 91 тыс. грн.

В ответе на запрос Центра в полиции сообщили, что расследование уголовного производства относительно компании продолжается до сих пор.

Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова на вопрос о закупке медоборудования у фигурантов уголовных производств ответила:

«На меня, наверное, столько будет открыто уголовных производств после коронавируса, что это не показатель в нашей стране. Это наоборот, мне кажется, иногда как медаль – открытие уголовного производства. Конкуренты не дремлют, конкуренты хотят выжить более порядочного поставщика. Поэтому для меня это не показатель – открытие уголовного дела. Показатель – это правильная продукция», – пояснила медик.

Оборудование года – дорого

Одним из наиболее важных и жизненно необходимых товаров на медицинском рынке в период пандемии стали аппараты искусственной вентиляции легких. По данным аналитической панели Нацслужбы здоровья, на данный момент в Николаевской области их насчитывается всего 32.

После введения карантина николаевские больницы, в том числе и районные, в оперативном режиме начали закупать аппараты ИВЛ. В конце марта первую закупку аппарата ИВЛ провела городская больница № 1. Без тендера руководство медучреждения отдало за оборудование 1,4 млн грн столичной фирме «Компания Элдимед». Однако уже через месяц по неизвестным причинам стороны решили разорвать договор.

Отметим, что ранее эта фирма была замечена в поставке этого оборудования по далеко не самой низкой цене. Кроме того, уже в период пандемии в Киевской области разгорелся скандал с поставкой аппаратов ИВЛ этой фирмой – в департаменте здравоохранения Киевской ОГА заявили о коррупционной схеме при закупке оборудования у «Компании Элдимед».

Уже в апреле городская больница № 1 объявила новую закупку аппаратов ИВЛ. На этот раз без тендера медучреждение купило два аппарата за 1,2 млн грн у николаевской компании «Укр Мед Сервис». С мая текущего года фирма сменила место регистрации и прописалась в Одессе.

Единственным учредителем и руководителем фирмы является Оксана Лычко, которая в 2015 году баллотировалась в Николаевский горсовет от партии «БПП».

На сайте компании указано, что она действительно занимается продажей медицинского оборудования, однако аппаратов ИВЛ в перечне доступных товаров нет.

Центр позвонил в ООО «Укр Мед Сервис», чтобы узнать, сколько сейчас стоит аппарат ИВЛ, которые закупила первая больница. В комментарии журналисту сказали, что на данный момент в наличии такого товара нет из-за большого спроса. При этом в компании добавили, что продали китайские аппараты больнице по заниженной цене из-за срочной необходимости медучреждения. По словам менеджера фирмы, разницу в стоимости такого оборудования определяет сам поставщик.

Примечательно, что год назад, в апреле 2019-го, городская больница № 1 уже закупала у этой фирмы аппарат ИВЛ – тогда медучреждению он обошелся в 478 тыс. грн. Однако в период коронавируса руководство больницы решило выбрать оборудование подороже.

В другом интернет-магазине журналисту ответили, что из-за коронавируса такое оборудование в дефиците. Однако когда товар был в наличии, его стоимость составляла около 800 тыс. грн.

В марте тендер на покупку аппарата ИВЛ также объявил областной центр психического здоровья. В комплекте с аппаратом подрядчик должен поставить и концентратор кислорода. На данный момент медучреждение не заключило договор с фирмой-победителем торгов, однако объявило о намерении подписать его со столичным ООО «Медхолдинг», которое поставит оборудование за 399,4 тыс. грн.

По данным реестра судебных решений, компания фигурирует в нескольких уголовных производствах. В одном из них, открытом в прошлом году, говорится, что ООО «Медхолдинг» с рядом других фирм поставляло медоборудование в Одесский национальный медицинский университет по вероятно завышенным ценам.

В поле зрения правоохранителей

Особенно популярным поставщиком медицинских товаров среди николаевских медиков в период пандемии стала еще одна компания с громким названием «Здраво». По данным аналитического портала Юконтрол, фирма входит в состав крупной фармацевтической группы, которая занимается продвижением медицинских товаров на украинском рынке.

Только центр лечения инфекционных болезней приобрел у фирмы оборудования на 1,6 млн грн в период карантина – все четыре закупки без тендеров.

В реестре судебных решений Центр обнаружил, что еще в прошлом году компания также стала фигурантом уголовного производства полиции Черновицкой области.

Фирму подозревают в поставке рентгеновской системы в одно из медучреждений по цене, вероятно, завышенной на миллионгривен. В мае текущего года суд продлил срок досудебного расследования в этом производстве.

Еще два ИВЛ‑аппарата областной центр лечения инфекционных болезней в марте приобрел у ООО «Торгово-промышленная компания «Н.З. Техно». Без тендера медучреждение закупило аппараты на 1,8 млн грн– модель VELA за 676 тыс. грн и модель AVEA за чуть более миллиона. Несмотря на то, что в судебном реестре информации об участии этой фирмы в уголовных производствах нет, Центр нашел упоминание о ней в решении Антимонопольного комитета.

Так, в 2016 году постоянно действующая админколлегия АМКУ в ходе рассмотрения жалоб о нарушениях законодательства в сфере госзакупок пришла к выводу, что аппарат AVEA, такой, как купил николаевский центр, не соответствует большинству заявленных показателей.

Тогда в результате рассмотрения жалобы АМКУ принял решение обязать заказчика – Тернопольскую коммунальную городскую больницу № 2 – отменить результаты торгов, в ходе которых победителем была признана «Торгово-промышленная компания «Н.З. Техно». Несмотря на это, выбрать именно эту фирму поставщиком аппаратов ИВЛ николаевскому медучреждению ничего не помешало.

«Упрощение процедуры помогло быстро обеспечить государственные структуры, в том числе больницы, необходимым оборудованием и средствами. В кризисных условиях начала пандемии начался дефицит определенных групп товаров: цены подскочили, а поставщика найти было крайне трудно. Упрощение процедуры было необходимостью и имело положительные последствия: в течение апреля-мая больницы запаслись необходимым, и цены на дефицитные товары, в частности маски, стабилизировались.

Конечно, упрощение процедуры закупок несет коррупционные риски. Хотя от коррупционных рисков не застрахованы и аукционы. Вопрос не в самой процедуре, а в тех, кто ею пользуется», – поясняет специалист по публичным закупкам Dozorro Ярослав Пилипенко.

Эксперт отмечает, что далеко не все больницы строго соблюдали требования закупок средств для борьбы с коронавирусом. Среди нарушений со стороны заказчиков встречаются как завышение цен, так и закупка товаров по процедуре борьбы с COVID‑19, которые на самом деле никакого отношения к коронавирусу не имеют. Ярослав Пилипенко говорит, что упрощение процедуры закупок несет и риск заключения договоров с «нужным» поставщиком, поскольку предусматривает заключение прямого договора.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса показала серьезные проблемы украинской медицины, которые ранее были не так заметны, наживаться на больницах продолжили даже в тот период, когда каждая копейка имеет большое значение для жизней украинцев и здоровья медиков. Денег, которые были направлены на борьбу с пандемией, сейчас не хватает даже на дополнительные выплаты врачам. При этом в николаевских больницах закупки в ручном режиме распределили между фирмами, которые имеют сомнительную репутацию и уже были замечены в завышении цен. Очевидно, на сэкономленные средства можно было бы приобрести гораздо больше таких важных средств защиты и оборудования, которое может спасти жизни не одного николаевца.

Алеся Баранцевич, Центр журналистских расследований