«ОКЕАН» ОПЯТЬ ШТОРМИТ: Печерский суд оставил под арестом николаевский завод «Океан»

Во вторник, 23 июня, Печерский суд Киева рассмотрел апелляцию владельца николаевского завода «Океан» Василия Капацыны о снятии ареста с предприятия, наложенного по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины. Судья Сергей Вовк, рассматривавший дело, в снятии ареста отказал. Об этом сообщает «Обозреватель».

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к тогдашнему Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Напомним, 3 декабря 2018 года имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 112 миллионов 195 тысяч гривен фирме «Торговый дом «АННОНА», которую связывают с бизнесменом Василием Капацыной.

Через два года, 13 декабря 2020 года, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генеральной прокуратуры об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» в Николаеве по делу о незаконном завладении имуществом. Позже в Генпрокуратуре пояснили, что решение об аресте «Океана» «не запрещает пользоваться и владеть имуществом», а запрещается только его отчуждение.

После появления информации об аресте целостного имущественного комплекса завода «Океан» и возмущения по этому поводу со стороны нынешних собственников, нардеп от «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что стороны, ведущие борьбу за Николаевский судостроительный завод «Океан», «достойны» друг друга, но во всей этой истории присутствуют интересы государства, поэтому, по его словам, «нужно, чтобы правоохранительные органы посмотрели, как происходила покупка завода, кто именно и какие юридические претензии предъявлял и каким образом они (претензии. – Ред.) потом «рассосались». Там точно есть какой-то состав преступления, это понятно, но кто из них прав, а кто виноват, очень тяжело выяснить».

24 февраля Апелляционный суд отклонил жалобу Василия Капацыны, поданную им на решение Печерского суда города Киева, которым был наложен арест на целостный имущественный комплекс «Океана». Владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацина, в свою очередь, заявил, что Апелляционный суд Киева оставил в силе арест имущества предприятия из-за административного давления.

В прошлую пятницу, 19 июня, Василий Капацына сообщил коллективу завода, что прокурор хочет передать имущество завода Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщили «НикВести».

– Вчера в 23:22 мои друзья из Киева звонят мне и говорят: «А знаешь ли ты, Василий Николаевич, о том, что прокурор готовит постановление о том, чтобы завод «Океан» был передан АРМА. Что такое АРМА? В Украине есть Агентство розыска материальных активов. Пять месяцев мы работаем, и мне все говорят: «Ну, мы же не мешаем тебе работать». Тогда я объясняю, что завод без заказов – это гора металлолома. А самое главное на заводе – это люди. Нет работы – или люди сами разбегутся, или будем вынуждены просто сократить. Потому что я могу месяц-два-три 600-700 людям заплатить зарплату, а дальше что? АРМА означает, что сюда приходит государственное агентство, а мне и всем вам предлагают покинуть проходную и берут этот объект на ответственное хранение, – рассказал бизнесмен.

Он сообщил, что связался с прокурором и напомнил последнему, что сегодня «Океан» выполняет ряд важных заказов, на заводе работают сотни людей, а передача имущественного комплекса грозит срывом заказов. Василий Капацына добавил, что в ответ «не услышал понимания». Также он рассказал, что в очередной раз обратился к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, и снова не получил ответ.

– Мы сегодня действительно находимся на краю пропасти. Если завод постановлением суда по ходатайству прокуратуры будет предан в АРМА, вы все окажетесь за забором, и меня временно лишат права собственности, – сказал владелец «Океана».

Он напомнил, что в 2016 году завод уже арестовывали и передавали «на ответственное хранение государству». Тогда с предприятия было вывезено 2400 тонн металлопроката, что по расценкам 2008 года составляет 42 миллиона гривен.

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Василий Капацына активно взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ – ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили тогдашний министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

В основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым – экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО «НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника «НикВести» в НАБУ, речь шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) – известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Василий Капацына также рассказал коллективу предприятия, что несколько недель назад с ним связались рейдеры и назначили ему «стрелку». По его словам, рейдеров нанял Игорь Игнатов.

– Три недели назад со мной связались профессиональные рейдеры, есть такая профессия в Украине, которых нанял всем известный Игнатов, продолжающий работать на господина Юсуфова, который в 2012 году создал задолженность за 6 месяцев, 65 миллионов евро перевел в офшоры и 350 миллионов гривен – контрагентам. Три недели назад мне назначили на их языке «стрелку». Я встретился с ними. Один из Днепра, известный мошенник, другой при прежней власти занимался контрабандой – не менее известный мошенник и аферист.

Он рассказал, что ему предложили «переписать ползавода» или заплатить 4 миллиона долларов в обмен на то, что предприятие оставят в покое.

– Вот, друзья, реалии наши украинские. Мне не хотелось бы это вам рассказывать. Но я обязан рассказать. Я не могу обратиться ни к Президенту, ни к его главе администрации, ни к Генеральному прокурору, – добавил бизнесмен.

Он также сказал, что не единожды обращался с ходатайством к прокурору, в котором просил допросить его как владельца завода и гражданина Украины в установленном законом порядке. Однако ни одна из попыток успехом не увенчалась

Отметим, что, несмотря на арест предприятия 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи – Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.

А 11 июня Василий Капацына устроил экскурсию по предприятию, чтобы показать, как ведутся работы и опровергнуть заявления народного депутата Украины Анны Скороход о «распиле» оборудования на металл.

По материалам интернет-изданий