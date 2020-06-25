Чи може син який проживає в Росії приїхати до батьків в Україну у карантинний період?

«Мій син проживає в Росії. Щороку він приїжджає до нас у гості і допомагає нам, пенсіонерам, як фізично, так і матеріально. А чи може він цього року приїхати до нас у гості в липні-червні по запрошенню? Які документи він повинен мати при собі при перетину кордону автомашиною в карантинний період? Чи повинен мати якісь довідки про стан здоров’я?

Продан Н.П., с. Врадіївка»

– Як повідомила редакції прикордонна служба Херсонського прикордонного загону, в питанні перебування громадян Росії в Україні нічого не змінилося. Тобто ваш син, Надіє Петрівно, може приїхати в гості, але за санітарними нормами і згідно з карантинними заходами в Україні він зобов’язаний буде пройти 14-денну обсервацію або самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома».

У зв’язку з цим особам, які прибувають з-за кордону або з тимчасово окупованих територій України, в пунктах пропуску вже не доведеться заповнювати бланк добровільної згоди на самоізоляцію.

Замість того, якщо особа не хоче їхати в обсерватор, вона може заздалегідь завантажити на свій смартфон відповідну програму. Також є можливість завантажити додаток у пунктах пропуску, для цього на кабінах паспортного контролю розміщені стікери з QR‑кодом.

Під час прикордонного контролю співробітники Державної прикордонної служби перевірятимуть внесення людиною інформації в електронний додаток. Завчасна установка додатку на смартфон допоможе швидше перетнути кордон.

За підрахунками Міністерства інфраструктури, тільки 10-15% людей, які подорожують за кордон, не мають смартфонів.

Якщо людина, прибувши з-за кордону або з тимчасово окупованої території, не бажає або не має можливості встановити додаток «Дій вдома», прикордонники в пункті пропуску інформують про це представників санітарно-карантинних підрозділів і Нацполіції для доставки такої людини до місця обов’язкової обсервації.

Прикордонна служба зазначила, що людям, які раніше давали добровільну згоду на самоізоляцію, слід дотримуватися її до закінчення 14-денного карантинного періоду.