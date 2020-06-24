Кавказькі канікули: на орбіті щасливого дитинства

Маленьке село Кавказ, що загубилося на мальовничих просторах Березнегуватщини, вже давно стало прикладом державницької політики та розумного підходу відносно соціальної сфери, культурного та спортивного розвитку, задоволення інших потреб місцевого населення. При цьому позаяк акцент робиться на створенні належних умов для гармонійного виховання молодого покоління. Завдяки батьківському піклуванню про дитинство з боку насамперед місцевого колгоспу «Прометей» дітлахи не тільки навчаються у чудових умовах, а й змістовно та з користю для здоров’я проводять дозвілля.

Слід сказати, що в Кавказькій ЗОШ І-ІІІ ступенів опановують граніт шкільної науки не тільки місцеві хлопці та дівчата, а й їхні однолітки з інших сіл Березнегуватського, Снігурівського районів і навіть із сусідньої Херсонщини. Діти забезпечені всім необхідним – від ручок та зошитів до повноцінного харчування і зручних гуртожитків.

І навіть нині, коли добігає кінця перший місяць літа, поблизу школи гамірно та людно. Адже школярі здають своєрідну літню «сесію», а саме – фізично гартуються під проводом досвідчених тренерів. Це як березнегуватсько-кавказький «гуру» східних єдиноборств Станіслав Ворона, так і його молодші, але не менш титуловані колеги з міста Києва, котрі завітали до гостинного села на літні тренувальні збори. Звичайно, заняття здійснюються у повній відповідності до карантинних заходів – групами не більше ніж по десять юних спортсменів, на свіжому повітрі та з дотриманням соціальних дистанцій. На відміну від попередніх років, діти не виходять на татамі, а займаються загальнофізичною підготовкою. Та ніхто не скаржиться: карантин є карантин.

Підтримувати виховний процес кваліфікованим тренерам допомагають педагоги місцевої школи, при цьому, звісно, вчителі зосереджуються на роботі з дітками зі своїх класів, але не тільки. Вони слідкують і за режимом дня школярів, і за харчуванням. У меню – обов’язково свіжі овочі та фрукти, натуральна м’ясна та молочна продукція. Неабияка увага приділяється дотриманню гігієнічного режиму, що має велике значення під час пандемії. Адже тренери просто не встигають за всіма фізично відстежити.

Педагогічний колектив попросив за допомогою газети щиро подякувати колгоспу «Прометей» та його беззмінному керівникові Миколі Вікторовичу Скорому за підтримку дитинства та їхнього навчального закладу. І веселий дитячий сміх, і посмішки на обличчях юних спортсменів – краще тому підтвердження!

– Від імені всіх своїх колег хочу висловити велику подяку Миколі Вікторовичу, – каже вчителька початкових класів Валентина Цимбалиста – за те, що попри свою зайнятість він знаходить час та приділяє увагу цим діткам. За сприяння господарства завозяться продукти харчування, одяг, книги, відбуваються заняття у спортивних гуртках та виїзди на змагання тощо.

– Неабияку підтримку відчуваємо від базового господарства і ми, педагогічні працівники, – додає Зоя Кириленко, вчителька англійської мови. – На день народження кожен іменинник отримує привітання з врученням солодких та інших подарунків. Та й кожне свято не обходиться без презентів від колгоспу «Прометей». А якщо раптом трапляються якісь негаразди в сім’ї, то також можна сміливо звертатися до Миколи Вікторовича, і він ніколи не відмовить.

Тамара Попович, яка є вчителькою хімії та біології, наразі працює в гуртожитку вихователькою. Завдяки таким людям, як Микола Вікторович, каже досвідчена педагогиня, гасло «Діти – наше майбутнє!» набуває практичного змісту на теренах невеличкого села. Ось і наступного навчального року в Кавказькій ЗОШ нарешті станеться ще одна довгоочікувана та радісна подія – запрацює десятий клас. І це в той час, коли по Україні в сільській місцевості масово згортається мережа загальноосвітніх закладів.

Слід сказати, що практично всі «іногородні» учні Кавказької ЗОШ – діти із соціально незахищених сімей, тож ці хлопці й дівчата зовсім не багато бачили в своєму короткому житті світлого та позитивного. Та промінчик надії дарує їм керівник господарства із символічною назвою – «Прометей».

А про спортивну частину червневих зборів розповів тренер з дзюдо Станіслав Ворона. Як повідомив Станіслав Васильович, до Кавказу завітали одразу три команди з Києва, різного шкільного віку. «Компанію» столичним одноліткам склали березнегуватські та кавказькі дзюдоїсти. Загалом гартувалися та відпочивали під час зборів близько 70 юних спортсменів.

До речі, столичні дзюдоїсти з ДЮСШ «Артем»приїхали на Миколаївщину під проводом молодих тренерів. Це – дворазовий призер Олімпійських ігор (срібна медаль Олімпіади в Афінах та «бронза» Пекіну‑2008), заслужений майстер спорту Роман Гонтюк та наставник Олександр Юрчук.

– Ми приїхали сюди і задля того, щоб оздоровити своїх дітей, і щоб обмінятися професійним досвідом з тим же Станіславом Васильовичем Вороною, який працює багато років і виховав чимало висококласних спортсменів. І ми дуже задоволені, адже ми сповна відчули і прекрасну атмосферу, і гостинність цього краю. Для дітей створені справді комфортні умови. А наші вихованці замість столичного асфальту побачать тут і як росте пшениця, і як доять корову. До того ж харчування – не лише до не схочу, а й з натуральних, екологічно чистих продуктів, що їх виробляє місцеве господарство.

Вразила киян і розважальна програма – по приїзду на них чекало урочисте відкриття зборів та концерт. А щовечора дітки мали змогу відпочити на дискотеці.

– Хочемо відзначити й ентузіазм та батьківське піклування про дітей з боку голови колгоспу «Прометей» Миколи Вікторовича Скорого, – зазначив Р. Гонтюк. – Попри наявні проблеми та гарячу жнивну пору, він завжди знаходив час, аби завітати до юних спортсменів та поспілкуватися з ними. Я чув про намагання рейдерського захоплення земель господарства. Якщо таке відбудеться, то це негативно позначиться на всіх галузях, у тому числі на спорті.

Сподіваємося, що компетентні органи, зокрема обласна прокуратура, таки розберуться із нечистими на руку чиновниками та ділками, що простягли руку на благодатну кавказьку землю. А поки що привітаємо дітлахів із закінченням перших літніх канікул та побажаємо їм гарно відпочити й до кінця літа!

Адже у вчителів розпочинається довгоочікувана відпустка, а діти роз’їдуться по своїх домівках. Але – ненадовго. З 1 серпня планують відкрити новий тренувальний табір. Життя у Кавказькій ЗОШ – насичене різноманітними цікавими подіями.

Андрій ТЮРІН